藍白六度擋總預算付委！民進黨轟「薪水小偷」：領納稅錢卻影響國家運作

記者劉秀敏／台北報導

立法院今（6）日召開2026年第一場程序委員會，藍白持續聯手封殺115年度中央政府總預算案與國防預算特別條例付委審查。針對藍白第六度阻擋總預算付委，民進黨痛批，中央政府總預算沒審查、沒通過，目前政府不得動支的金額高達新台幣2,992億元，攸關人民福祉的重要預算案和法案，因為藍白立委的政治算計，只能擺著無法動用，「一邊影響國家安全與正常運作，一邊領著人民的納稅錢，你們究竟還要當薪水小偷多久？」

民進黨在臉書發文表示，已經到了2026年，上班族都上班好幾天了，今年度的中央政府總預算卻連「審查」都還沒開始。就在今天，國民黨及民眾黨立委第六次在立法院程序委員會阻擋中央政府總預算案、8年1.25兆元國防特別預算條例付委審查。程序委員會表決平手後，投出關鍵一票的，同樣又是國民黨籍的程序委員會召委翁曉玲。

民進黨指出，中央政府總預算沒審查、沒通過，目前政府不得動支的金額高達新台幣2,992億元。非常遺憾，攸關人民福祉的重要預算案和法案，因為藍白立委的政治算計，只能擺著無法動用；更過分的是，這些不願意依照職責審查預算的藍白立委，仍領著人民的納稅錢做薪水。

民進黨質疑，TPASS通勤月票補助中斷，藍白立委能負責嗎？國防戰力出現空窗，藍白立委能承擔嗎？「一邊影響國家安全與正常運作，一邊領著人民的納稅錢，你們究竟還要當薪水小偷多久？」

民進黨強調，「拒絕審查」不是監督，請藍白立委正視自己的職責，別再當薪水小偷，儘快排審總預算及國防特別預算條例。

