藍白共同成立「台灣未來帳戶」 預估0至12歲幼童18歲有50萬元人生啟動基金

藍白合作進入新里程碑，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌上午共同宣布兩黨首個「共推法案」，仿美國川普帳戶模式，要成立「台灣未來帳戶」，由政府在每位0至12歲以下孩童帳戶中存入總額16萬元成長基金。

黃國昌表示，之後將以特別條例形式，推動成立台灣未來帳戶，初始設定執行13年，以0至12歲兒童為對象，之後評估運作成效再看是不是調整內容或再延長；國家及投資未來世代工程，不是一次性補貼，是長期性投資。

黃國昌指出，未來政府除新生兒時存入5萬元外，之後每年還會存入1萬元至12歲，給國家未來主人翁一個起碼金額保障，而家長（每年最高1萬元）與其雇主（每年最高5萬元）也可選擇性投資，存入金額有歲捐扣抵增誘因。

黃國昌估算，若以年均報酬率6%計算，光僅政府存入的16萬元，孩子在18歲可提領帳戶時，預估帳戶將有33.9萬元；若家長每年也相對投入5千元，帳戶更將當45.7萬元；若家長每年也相對投入1萬元，更有56.1萬元。

至於政府開辦財源，黃國昌表示，可以預算財源來自超徵歲額、累計歲計賸餘支出，以目前全國約226萬0至12歲孩童估算，初始基金創辦經費約要1130億元創辦，之後每年預估在投入約260億元（以12萬新生兒計）維持。

鄭麗文表示，台灣未來帳戶內的錢，不是馬上發到家長首裏面，而是存在孩子帳戶，只有幼童帳戶本人於18歲成人後才能領，不能由法律監理人處理資產，讓孩子成長過程隨台灣經濟共同成長，也可以從小學習正確理財觀念。

此外，鄭麗文說，台灣未來帳戶基金投資台灣經濟，未來會成立管委會與監理會獨立監管，投資標的限指數型基金，追蹤台灣股票指數的低費率基金（ETF）或共同基金，並採低於0.1%的低管理費，避免有廠商從中不當暴利獲得。

鄭麗文表示，也能保障目前0至12歲幼童未來每個人都能有公平起跑點，至少應可負擔大學4年學雜費，防止18歲人生剛啟動，就面臨貧窮問題，唸大學還要去打工，連戀愛機會都剝奪，讓少子化問題愈來愈嚴重。

鄭麗文也透露，兩個智庫還討論土地正義世代正義環境正義，有些地方政策，有些國會政策，對重大國家發展政策，兩黨深思熟慮後，推動上不會有任何問題，未來是藍白合重要核心工作。

黃國昌批評，民進黨政府執政9年，前後以少子女化名義投入4484億元，政府年度歲出從2016年的1.9兆元到今年已經破3兆，但台灣新生兒人數從18萬（出生率1.18%）至今年連11萬（出生率0.89%世界最後一名）都沒有。

