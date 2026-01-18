藍白共同政見已擬方向 黃國昌：待國民黨完成黨內民主程序

台灣民眾黨今天(18日)公布「2026共同政策綱領」強調9支箭，邁向穩社會、顧生養、壯產業、保安康等四大願景，爭取選民支持。至於是否與國民黨智庫對接政見，民眾黨主席黃國昌表示，經雙邊智庫密集磋商，已大致擬好共同政見，靜待國民黨完成黨內民主程序。

2026地方選舉逐步加溫，民眾黨18日發表「2026共同政策綱領」，從居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共榮等9大面向，提出36項具體政策。

在居住正義方面，要以公私協力翻轉高房價，並引入保險業資金活水興辦社宅；人本交通方面，要推動鄰里交通改善，廣設人行道，強化校園周邊500公尺人車分離，保障用路人安全、完善交通路網；生養無畏方面提出補助月子營養金、阿公阿嬤顧孫津貼等內容；低碳家園方面則希望2030年電廠無煤化、PM2.5年均值加嚴至12微克等。

民眾黨黨主席黃國昌強調，將透過這9支箭來爭取社會支持。他說：『(原音)這顧台灣的9支箭涵蓋了四大目標，我們要穩社會、我們要顧生養、我們要壯產業、我們要保安康。這四大政策的面向，透過這9支箭、36項具體政策，負責任地跟台灣人民報告，我們要讓生活在台灣的每一個台灣人，我們都能夠站得更穩、活得更好、走得更遠。』

針對媒體詢問，此次共同政策綱領是否會與國民黨對接，黃國昌表示，政策綱領是民眾黨對台灣社會的承諾，未來有機會上任，會秉持「說到做到」的原則跟風格，努力實踐這些政見。而與國民黨的共同政見，雙邊智庫在前陣子已經密集磋商，大致內容及方向都已經擬定好，不過因國民黨仍需進行黨內參選人徵詢的民主程序，民眾黨予以尊重，靜待國民黨通知完成其黨內程序才會對外公布。