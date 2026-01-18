藍白共同政見進度未明 黃國昌曝國民黨在做「這件事」

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨、民眾黨繼去（2025）年底宣布共推「台灣未來帳戶」政見後，外界關注藍白在九合一選舉合作、智庫對接狀況。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日表示，兩黨共同政見大致已預擬完成，但國民黨需進行黨內參選人徵詢的民主程序。





今早10時，黃國昌在張啓楷、民眾黨秘書長周榆修、宜蘭縣長參選人陳琬惠等人的陪同下，前往交通部集思會議中心國際會議廳，出席「民眾黨2026共同政策綱領記者會」，並於會前接受媒體聯訪。

記者提問，今日所舉辦的「共同政策綱領記者會」，是單純針對民眾黨的參選人，還是已與國民黨智庫完成對接？

對此，黃國昌回應，民眾黨今天所舉辦的發表會，這是黨籍縣市首長與議員參選人共同對台灣社會的承諾，以及所提出的願景與目標，未來若有機會上任，民眾黨會秉持「說到做到」的原則跟風格，努力實踐這些政見。

至於跟藍營的共同政見，黃國昌透露，前陣子雙方智庫進行非常密集磋商，大致內容、方向已預擬好，只不過國民黨需進行黨內參選人徵詢的民主程序，「我們也尊重，目前與國民黨的共同政見部分仍待通知，確認他們什麼時候完成黨內民主的程序」。







