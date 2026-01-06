藍白共推台灣未來帳戶法案 預計9日院會付委審查

（中央社記者王承中台北6日電）因應台灣少子女化問題，藍白日前共同推動台灣未來帳戶法案。國民黨立委牛煦庭今天表示，相關條例草案將在今天排入程序委員會，預計9日院會付委審查，希望朝野能夠盡速達成共識後三讀，照顧台灣未來的主人翁。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前共同宣布推動台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）法案，因應台灣少子女化問題，明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥，以及國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、羅廷瑋等人，今天在立法院國民黨團召開「台灣未來帳戶」記者會。

羅智強表示，台灣的出生率是全世界倒數第一，面對少子化的國安危機，卻看不到民進黨政府有任何的對策，藍白共同提出台灣未來帳戶的重大法案，希望透過政策的介入、鼓勵，挽救台灣出生率崩盤的現象。

羅廷瑋指出，少子化顯示出年輕人對未來沒有安全感，原因就是薪資追不上生活成本，房價、房租壓力過重，扶養下一代成為家庭單獨承擔的高風險選擇，這樣的情況下，單靠補助或短期措施，很難讓年輕人放心扶養下一代。藍白提出台灣未來帳戶政策，為孩子留一筆啟動的資源。

牛煦庭表示，台灣少子化問題嚴重，顯示政府的各種破碎的補助，已無法解決問題，希望政府拿出大魄力、行動力來面對重大的國安危機。他指出，由藍白共同倡議的台灣未來帳戶，相關的條例草案，將在今天排入程序委員會，預計9日院會付委審查，他希望朝野能夠盡速達成共識後三讀，照顧台灣未來的主人翁。

牛煦庭指出，草案的框架，由政府來做第一波挹注，民國102年9月2日起未滿12歲的國民都會開立專戶，政府挹注5萬元的啟動基金，並每年挹注1萬元，也鼓勵家長主動儲蓄、企業加碼。為確保帳戶資源留給孩子，也限制相關用途，包括就學貸款、就業訓練等必要開支，才可在滿18歲後動用帳戶內的資金。

林沛祥表示，年輕家長最擔憂的不是現在，而是未來的不確定性，藍白提出的台灣未來帳戶，就是在回應年輕家長的這些不安，告訴他們政府會一起幫忙準備孩子的未來。台灣未來帳戶的政策也不是台灣獨有，新加坡、英國、美國也有類似的政策。

林沛祥指出，一個真正照顧年輕人的國家，不是只在孩子出生當天給予祝福，而是願意在成長過程當中一路陪伴。他指出，台灣未來帳戶是給孩子的禮物，也告訴年輕家長他們並不孤單。期待透過這樣的政策，讓更多台灣人敢成家、敢生育，並讓每位孩子在祝福中長大。（編輯：楊凱翔）1150106