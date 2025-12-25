藍白共推台灣未來帳戶 吳思瑤：畫大餅不如趕快審預算

政治中心／綜合報導

藍白黨魁鄭麗文和黃國昌召開記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」，主張為每位0至12歲的兒童設立帳戶，初始存入5萬元，之後每年再加碼1萬，18歲時至少可領回33萬，作為第一桶金。但民進黨立委吳思瑤就批藍白，與其對民眾畫大餅，還不如趕快審查預算。

繼藍白高峰會後，鄭麗文黃國昌二度公開合體，宣稱要協助下一代孩童，累積人生第一桶金。

國民黨主席鄭麗文說「現在很多大學生，大部分的時間都在打工，而不是真正可以專心他的學業學習跟成長，甚至於我們要給孩子戀愛的機會啊，不然的話為什麼少子化為什麼越來越嚴重。」

民眾黨主席黃國昌說「包括超徵的稅額、累計歲計的賸餘都是未來可以使用的財源，基金初始的規模是每個人五萬元，將由1130億採取委託經營穩健投資的模式。」

藍白要透過特別條例方式，效仿川普帳戶，由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的，藍白試算等孩子18歲後，就能領至少33.9萬元。

藍白兩黨主席又會面，這次談如何放出利多讓民眾願意生育。（圖／民視新聞）民眾說「不一定是有錢就會提高生育率，這個房價的飆漲，這是造成生育力下降很大的原因，一年那一萬塊跟動不動房價漲個10% 5%，那一差就是幾十萬幾百萬那沒有用。」不只民眾有疑慮，藍白稱基金投資標的是"成長型的ETF"，也讓民代很訝異。

藍白兩黨主席又會面，這次談如何放出利多讓民眾願意生育。（圖／民視新聞）台北市議員苗博雅說「成長型的股票，是指那種漲幅很驚人，跌幅也會很驚人，那你要投資這種波動率大，就有可能大賺或大賠

立委吳思瑤說「預算法以及憲法已經規範的非常清楚，立委不能片面加碼增加預算之支出，(藍白)一再排擠國家建設發展的經費，一再提出這些錢坑肉桶法案，未來賬戶不過是再一次的重蹈覆轍了。」其實類似的想法，早有人談，今年初民進黨立委張雅琳提出"擴大兒少帳戶"的構想。

行政院長卓榮泰vs.立委（民）張雅琳（11.28）：「其實投資兒少就是投資國家的未來，就是0-18歲我們也可以開戶啦，然後那對於弱勢，也有提供相對的一個撥款，一年呢大概是300億，行政院也本來在構想，就政府要考量，現在中央政府的整個財政的能力。」

政院還在考慮國庫深度，藍白搶先喊發錢，是真為解決少子化問題？還是另有目的？人民都看在眼裡。

