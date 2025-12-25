藍白共推台灣未來帳戶 衛福部：需要審慎評估 應優先照顧弱勢

國民黨與民眾黨今天共同宣布推動「台灣未來帳戶」，草案明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金投資台股大盤，協助孩童累積人生第一桶金。衛福部對此表示，需要更全面審慎評估，在野黨所提方案未針對不同經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應落實社會投資優先照顧弱勢的精神，兼顧財政紀律與公平配置。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會，宣布推動台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）法案，因應台灣少子女化問題，明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的。

對於這項構想，衛生福利部今天透過新聞稿回應，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童計算，初期經費就超過1185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬至12歲，12年為2844億元，合計經費約需4030億元。

衛福部表示，財劃法修法後，中央政府明年總預算就需舉債近3000億元，相關的財源安排和後續財政影響都不能不謹慎衡酌。

對於國民黨和民眾黨提出的構想，衛福部強調「需要更全面審慎評估」，尤其在野黨這項方案，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐告訴媒體，衛福部2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。

楊雅嵐表示，這個帳戶由政府與家長「1比1提撥」，幫孩子一起存錢，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部於國教與高教系統在學費上的各項政策，期望反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每一位未來國家的主人翁，在升學、就業或準備獨立生活時，有一個起點及競爭力。

楊雅嵐指出，這項政策已執行8年多，到今年11月為止，已有3萬8892名孩子開戶，開戶率約66%，累計存款超過32億元，實際幫助許多經濟較弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子長期發展做準備。