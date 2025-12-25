藍白共推未來帳戶 黃國昌曝「少子化辦公室」從未成立 鄭麗文：賴卓別不副署

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌宣布共同提案設立「台灣未來帳戶」。

為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（25日）二度公開同框，共同宣布提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，為台灣兒童存第一桶金，送給台灣小朋友耶誕禮物。黃國昌爆料，民進黨政府大內宣的「少子化辦公室」根本從沒成立，鄭麗文則說，看到川普大而美法案中的「川普帳戶」構想，台灣花這麼多錢投資美國，美國孩子有的，台灣孩子也不能少。

黃國昌批評，民進黨政府一上任時，曾說少子化危機是國安危機，所以他們要成立少子化辦公室。在準備台灣未來帳戶相關政策，索取少子化辦公室資料時，衛福部官員才終於說實話「少子化辦公室從來沒有成立過」他批評民進黨政府除了做大內宣，除了製造台灣社會內部對立，能不能幫台灣多做點事？

鄭麗文則說，執政黨每天鬧事，在野黨認真做事。總預算、國防預算逐年大幅攀升，台灣真正最嚴峻的國安危機是少子化。藍白兩黨提出的台灣未來帳戶，每年編列一千多億元預算，這些錢不是馬上發到父母或孩子手裡，而是存在孩子的未來帳戶裡頭，到18歲後才可動用，這筆錢並不是被消費或消失，而是投資到台灣股市，也是投資台灣的經濟。等孩子年滿18歲時，就不用擔心要還助學貸款或創業費用，如果不想動用，也可以繼續儲蓄，帳戶金額也會隨著股市共同成長。鄭麗文希望政府積極參與，不要為反而反，不要因為在野黨提就要處處抵制，希望賴清德、卓榮泰不要因為在野黨提的，就不副署、不執行。

藍白共同提出的「台灣未來帳戶特別條例」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。只要民國114年9月1日起，未滿12歲者都適用，首批預計將有226萬名孩童受惠。若是今年9月的新生兒，至18歲時，預計將可領回最少33.9萬元。