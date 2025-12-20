藍白共推高虹安選新竹市長？學者列4大理由：已99.9％確定

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪污罪，18日已重返新竹市政府復職。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，藍白共推高虹安參選新竹市長已經99.9%確定，並列出4大理由。

鈕則勳昨（19）日在臉書以「高虹安勢必獲得藍白共推」為題發文，並認為在高虹安二審貪污部分無罪、而且已經復職的情況之下，藍白共推高虹安參選新竹市長已經99.9%確定，並直言「政治是現實的，而且以實力為原則」是不變的鐵律。

鈕則勳進一步提及4大理由，首先，藍委鄭正鈐沒有表態參選，就是知道勢不可為，而寄望下次市長選舉，目前表態參選的何志勇實力、人脈與知名度與高相差太大，形勢比人強，就算竹市藍軍基層有意見，只要這個反對意見不夠大，高虹安便輕舟已過萬重山。

至於第2個理由，鈕則勳說藍軍如意算盤也是把新竹市禮讓高虹安作為藍白合的談判籌碼，若再加上藍軍無強將的嘉義市，若也順勢禮讓給民眾黨立委張啟楷，除能夠展現合作誠意，更能夠將2市的禮讓掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，形成主場優勢；3、只要和宜蘭與新北的選舉提名掛勾，藍軍便可以向白營討人情，不管是決定宜蘭新北提名的遊戲規則，或者是「藍為正、白為副」的安排，都會有多種談判方式的變化。

最後，鈕則勳表示，只要藍白能夠在這幾個選區維穩，便能夠穩住局面，不僅更有機會獲得勝選，還能讓鄭麗文主席的職務不受挑戰，因新竹市若都沒有辦法快速搞定的話，藍軍就真的不用玩了。

