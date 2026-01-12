藍白共推「台灣未來帳戶」不排富 石崇良憂：「普惠式」政策將造成資源排擠

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國民黨、民眾黨提案設立「台灣未來帳戶」，規劃由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，之後每年再存入1萬元至12歲，這筆錢將拿來投資台股大盤。衛福部長石崇良今（12）日受訪時坦言，現行的兒少教育及發展帳戶是針對低收入戶優先照顧，當然有討論空間，但對於「普惠式」的未來帳戶，將造成財務以及資源上的排擠，石崇良坦言對此感到憂慮。

國民黨、民眾黨提案設立「台灣未來帳戶」，規劃由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，之後每年再存入1萬元至12歲，這筆錢將拿來投資台股大盤。（示意圖／pexels圖庫）

衛福部先前就曾估算，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童計算，初期經費就超過1185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億元，合計經費約需4030億元。

廣告 廣告

石崇良坦言，在資源有限下，政策彼此之前將會產生排擠的效果；而政府在106年實施「兒少教育及發展帳戶」針對低收入戶、中低收入戶的兒童，希望讓孩子在18歲時可以有第一桶金。

主計總處也表態，在野黨提出方案金額龐大，且該條例是給予全國兒少齊一資源挹注，未定有排富條款，無法照顧到真正的經濟弱勢族群，仍宜由行政部門予以通盤研議。

主計總處指出，根據預算法第91條規定，立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源。本條例所需經費龐大，相關內容未與行政部門研議，又本條例明定政府未來年度歲計賸餘全數用於臺灣未來帳戶所需經費，政府將無法因應社經情勢變化及當前施政重點以辦理優先施政項目，預算資源運用將失去彈性，為應未來預算籌編及預算執行異常情形，歲計賸餘仍宜留供融資調度財源，因應重大政策所需。

更多FTNN新聞網報導

衛福部2017年啟動少子女化任務編組 石崇良喊話立法院：盡快通過預算才能改善「低生育率」課題

高雄市爆「心衛之狼」醜聞！石崇良親令撤銷績優督導 允諾1個月內設置「狼社工」平台

知名連鎖烏龍麵「丸龜製麵」也上榜！食藥署稽查全台異國美食 揪出5業者違規

