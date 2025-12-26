藍白共推「台灣未來帳戶」 吳沛憶轟打假球：沒預算怎麼做新興業務？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

明年度總預算案仍未付委審查，藍白昨日卻共同提出少子化政策，宣布要提案成立「台灣未來帳戶」，由政府幫12歲以下孩童存第一桶金。對此，民進黨立委吳沛憶今（26）日痛批，沒有預算要如何執行新興業務？任何一位立委，現在不討論預算審查，卻一直提出新興業務，就是在騙人、打假球。

吳沛憶今早質疑藍白，「請問明年度總預算，立法院什麼時候要開始審查？」（許詠晴攝）

藍白主席日前召開記者會，共推「台灣未來帳戶TFA」，投資台灣的未來。民眾黨指出，政府預算投入，第一筆資金為12歲以下孩童，每人5萬元，接續每年每人再存入1萬元。監護人、家長可自行加存，上限為每年1萬元，用長期性的投資，讓國家幫孩童存到第一桶金。

吳沛憶今早質疑，現在藍白討論任何需要財源的新增計畫，她第一個要問的問題是，「請問明年度總預算，立法院什麼時候要開始審查？」如果最後總預算沒有審查的結果就是，未來所有新興計畫、新興預算都沒辦法使用，只能沿用過去的。

身為教委會成員的吳沛憶舉例，運動部正等待把明年度預算編足，才能達到運動外交、全民運動等過去沒有的業務，如果現在藍白不審查總預算，所有新增項目都沒辦法興辦，「所以任何一位立委，如果他現在不跟你討論預算審查，一直在告訴你要增加新興的預算、新興的業務，這都是在騙人、打假球，沒有預算怎麼做新興業務？」

吳沛憶向藍白提出，請問什麼時候開始審查總預算？現在已經12月底了，立委可以這樣當薪水小偷？審查預算是立委的法定業務，怎麼會到現在還沒有進行？現在這個僵局「解鈴還需繫鈴人」，在野黨能提出計畫，這都可以討論，但必須負責任地告訴大家，財源在哪裡？

