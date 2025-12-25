藍白共推「台灣未來帳戶」 張景森嗆反對：黃國昌們的這一筆混帳

行政院前政務委員張景森在臉書粉專「543評論/張景森」發表時事評論。翻攝臉書



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（25日）合體宣示兩黨共推預算上千億元的「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例。對此，行政院前政務委員張景森憂心，政府恐陷入舉債投資、擠壓公共建設投資、政府強迫人民投資等問題，他堅決反對「黃國昌們的這一筆混帳」。

國民黨與民眾黨今共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，主張替每名12歲以下兒童設立專戶，帳戶由政府先行存入5萬元，之後政府每年相對加碼1萬元，規畫孩童18歲時可領回33萬元，盼藉此挽救低迷生育率。

張景森下午在臉書粉專發文「黃國昌們的這一筆混帳」說，在野黨最近又有新的出頭，叫做「台灣未來帳戶」。他們打算給0-12歲的小孩設個帳戶，223萬人，頭一次政府撥入每人5萬，以後每年1萬。帳戶交給政府去投資理財。以後可以慢慢領出來用，當然父母也可以加碼投進去。他們說的一句話是：這是為了孩子的未來長期投資、累積資產。聽起來目的很高尚，但只要把帳算清楚，就會發現：這其實是一筆混帳。

張景森首先問，錢從哪裡來？他說，以目前中央政府的財政收支狀況來看，不是擠壓公共建設、刪減窮人的社會福利支出，大概就是政府舉債支應。如果是舉債，今天放進孩子帳戶裡的每一塊錢，未來都要連本帶利還回去。而還債的人，正是這些孩子長大後的自己。左手給你一個帳戶，右手等你成年再來收錢，這在財務上不叫照顧，叫做強迫舉債投資，將來也可能變成負資產。

其次，張景森表示，如果是刪減現有的社會福利支出，那麼這只是受益者之間的重分配而已，新的分配一定是比現有的分配變得更不公平。想一想，你把現在補貼窮人的錢，拿到有錢人家小孩子的撲滿去。這算是一個公義的政策嗎？如果是擠壓公共建設投資，可能會影響長期的經濟成長，那麼可能將來下一代獲得更少的公共服務，甚至於更低的所得。

張景森接著問「政府替孩子理財，會比父母更好嗎？」他說，父母替孩子投資，賺賠自己承擔，策略錯了會痛，當然是小心翼翼。政府用的是抽象的公共資源，績效不好沒有真正的下場，還可能夾雜政治考量，胡亂投資。這不是專業不專業的問題，而是責任是否對齊的問題。「自己不會痛」的投資，很難叫做好投資。可以去比較政府管理基金的投資獲益，跟民間管理的資金的投資獲益就知道了。政府強迫你幫助投資，你放心嗎？

張景森表示，第三個問題最致命：「如果是你自己，會不會先去舉債，幫孩子設個投資帳戶，再叫孩子長大後一起還？」他說，任何正常家庭都知道，舉債投資這是賭徒行為，也是荒謬的風險轉嫁。你們家不會幹的事情，黄國昌們卻把這件事包裝成遠見與改革，強迫政府去做，還要求全民鼓掌感謝他的恩典。

張認為，說穿了，這類政策真正的功能，根本不是替孩子們累計資產，而是累積債務。把孩子未來的債務變現成政客們今天的政治紅利，丟給沒有投票權的未來世代去買單。這是世代之間的不正義，是一筆良心上算不過去的大混帳。「本人堅決反對這批混帳！」

