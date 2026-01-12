藍白共推「台灣未來帳戶」搶救少子化 呂建德示警恐排擠公托政策

藍白推動「台灣未來帳戶」構想，盼以儲蓄制度回應少子化挑戰，但相關政策效益引發討論。（示意圖／沈建邦攝）

國民黨、民眾黨共同推動「台灣未來帳戶」政策，主張由政府為孩童設立儲蓄帳戶以回應少子化問題。不過，衛福部次長呂建德今（12）日示警指出，儲蓄帳戶本質在於減貧，若以此作為提升生育率的手段，恐怕難以奏效，且相關政策資源恐進一步排擠公托等既有育兒措施。

根據內政部公布的人口統計資料，2025年出生人口僅10萬7812人，自2016年以來持續下滑，雖勉強守住10萬大關，但台灣已正式進入「生不如死」的高齡化社會，人口結構失衡問題逐漸升高，甚至被視為國安層級的隱憂。

藍白兩黨提出「台灣未來帳戶」構想時，民眾黨主席黃國昌曾指出，鑑於少子女化問題日益嚴峻，希望能以特別條例方式推動。依規劃內容，政府將為12歲以下孩童開立帳戶，一次性存入新台幣5萬元，並每年再提撥1萬元，資金則投資追蹤台股大盤的標的。

衛福部次長呂建德指出，台灣未來帳戶政策恐存在「偏食問題」，將進一步排擠其他公托政策。（圖／報系資料庫）

對此，呂建德指出，依據經濟合作暨發展組織（OECD）研究，少子女化成因複雜，必須搭配多元政策工具，而非單一措施。他直言，政策選擇本身就存在取捨，「選A就可能排擠B」，在資源有限的情況下，若過度集中於儲蓄帳戶，恐排擠其他公托政策。

呂建德也形容，對許多育兒家庭而言，眼前更需要的是「麵包跟牛奶」，也就是能否負擔得起養育成本。他強調，政府目前重點在於即時降低育兒負擔。另有民進黨立委今日於立法院社福及衛環委員會審查「台灣未來帳戶特別條例草案」時質疑，延後給付是否真能提升生育率；呂建德則回應，國際期刊並未見任何研究證實儲蓄帳戶可有效提高生育率，該制度可作為減貧工具，但若期待藉此解決少子化，恐怕難以奏效。

