藍白共推「台灣未來帳戶」 行政院：財劃法修法已讓政府舉債3000億

藍白合作進入新里程碑，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（12/25）日宣布共推「台灣未來帳戶」，由政府在每位0至12歲以下孩童帳戶中存入總額16萬元成長基金。對此，行政院發言人李慧芝回應，《財政收支劃分法》（《財劃法》）修法後，政府已經舉債3000億，需要審慎評估。

李慧芝今（12/26）日於院會後記者會說明，衛福部從2017年就啟動了「兒童及少年未來教育與發展專戶」，主要針對低收、中低收家庭與長期安置的兒少，並由家長跟政府一比一的幫他們儲存第一桶金，這個政策推動超過8年來，已經有將近4萬個孩子開設，累積存款超過32億元。

針對在野黨的構想，李慧芝指出，目前全國大概有237萬名12歲以下小朋友，初期超過1185億元。而整體的總經費會達到4030億元，但在《財劃法》修法後，中央政府舉債已達3000億，相關的財源安排還有一些後續的財務影響都需要審慎斟酌。

李慧芝表示，其他的方案有針對不同家庭經濟狀況進行差異化設計，落實社會投資要優先照顧落勢的精神，行政院長卓榮泰備詢時也曾回應將審慎評估政策的目的與可行性，樂見各黨派共同為民生議題努力。

李慧芝呼籲，各黨應盡快審查明年度的中央政府總預算，尤其是每胎補助10萬元的生育給付，1月1日就要上路了，那是對新手媽媽、育兒家庭最實質的幫助，但是總預算沒有及時通過的話，會導致補助被打折扣，再次呼籲立法院儘速審議總預算，別讓國人福利被打折扣。

