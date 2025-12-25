藍白共推「台灣未來帳戶」 邱議瑩樂觀其成：但請別惡擋財劃法

即時中心／顏一軒報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（25）日召開記者會宣布，將正式於立法院提出「台灣未來帳戶（Taiwan Future Account，TFA）特別條例」，由政府為新生兒從零歲起存入5萬元，接下來每年存1萬元至12歲止。對此，民進黨高雄市長擬參選人、立委邱議瑩回應，她樂觀其成，尤其自己在10月21日發布「安養高雄」政策時，就曾提出新生兒每人3萬元的信託主張，歡迎朝野共同支持好的政策，投資孩子的未來，但請藍白不要一邊惡擋政院版《財劃法》，一方面又提出福利政策，這是自相矛盾。





關於政府預算投入機制，黃國昌表示，第一筆資金為12歲以下孩童，每人5萬元，接續每年每人再存入1萬元；監護人、家長可自行加存，上限為每年1萬元（以2025年9月新生兒年均報酬率6％計算，家長每年相對提撥零元、孩童18歲累積資產為33.9萬元，若每年相對提撥5000元、孩童18歲累積資產為45.7萬元，若每年相對提撥1萬元，孩童18歲累積資產則為56.1萬元）。

鄭麗文則說，與民眾黨共提「台灣未來帳戶」的主張，是非常開創性的思維，一開始成立時，從零歲起每個人有5萬元，第一筆大約會有1000多億的規模；每個孩子零歲 5 萬塊，接下來每年到12歲提供1萬元。

快新聞／藍白推「台灣未來帳戶」 邱議瑩樂觀其成：但請別惡擋財劃法

民進黨高雄市長擬參選人、立委邱議瑩。（圖／邱議瑩辦公室提供）

她強調，這筆錢不是馬上發到手裡，甚至不是給父母花掉，而是存在孩子的「未來帳戶」中，到18歲以後才可以動用；這筆錢投資於台灣股市，並不會消費或消失掉，而是投資於台灣經濟，儘管每年相關預算編列於未來帳戶中，但其實是投入台灣的股市與經濟。

對此，邱議瑩指出，新生兒希望帳戶的概念，是基於「從小培育投資理財觀念」、「善用複利效益」以及「投資高雄績優公司與台灣ETF，鼓勵產業發展」，搭配市府與中央的生育補助政策，再加碼每位新生兒3萬元進行信託，家長每年也能自主存入1萬元，從小為孩子累積第一桶金，18歲成年後，可用於求學、創業等用途。

邱議瑩認為，希望帳戶的政策，需要有符合公平正義原則的財政法案作為基礎，藍白一方面惡意阻擋政院版《財劃法》，一方面又提出福利政策，是一種自相矛盾的行為，呼籲藍白儘速讓政院版財劃法付委、審議，才能順利推動對人民有幫助的政策。





