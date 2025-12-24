藍白共推「國民帳戶」提升生育率 鄭麗文、黃國昌明將共同宣布

國民黨文傳會主委吳宗憲今受訪時說，藍白兩黨對於國民帳戶已經討論非常久，有助於提升生育率，也給年輕父母養育補助，這等同是對國家基礎建設的投資。（圖／李奇叡攝）

明年7月啟用的美國「川普帳戶」，是由美國財政部今年所推出的兒童儲蓄計劃，將提供1000美元給出生兒童。台灣朝野近日也爭相效仿，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明將共同召開記者會，宣布「國民帳戶」計畫，盼藉此提升生育率。

「國民帳戶」是藍白智庫共同討論後所擬定推動的政策，為新生兒開設帳戶後，政府在其中存入5萬元資金，家長、雇主在賦稅減免下可提撥，讓孩子年滿18歲領回後，能有就學及創業資本。

國民黨文傳會主委吳宗憲今受訪時也說，目前世界上有其他國家投資小孩子的未來，在野也希望能在小孩成年後，可以給予一些特定費用最大的協助。所以像美國有「川普帳戶」，新加坡也有相關政策，國民黨、民眾黨就這個部分也有共識，會推出一個類似的帳戶，帳戶正式名稱明天就會公布。

據悉，明天鄭麗文、黃國昌早上10時將於張榮發基金會宣布該政策牛肉。吳宗憲說，相關細節就由2位主席明天親口宣布，其實兩黨對於國民帳戶已經討論非常久，有助於提升生育率，也給年輕父母養育補助，這等同是對國家基礎建設的投資，所以希望國家能夠加強對於小孩的相關補助，甚至讓他們成年後不用再背負高額學貸。



