藍白共推「國民帳戶」救少子化 苗博雅批畫大餅：沒意義的大撒幣

針對藍白宣布將推動「國民帳戶」，台北市議員苗博雅直言，「現在藍白在做的叫畫大餅、開支票」。（圖／翻攝自苗博雅臉書）

藍白今天（25日）宣布將推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，盼藉此提升生育率。對此，台北市議員苗博雅認為，這項政策有點像全民普發一萬的變形，「現在藍白在做的叫畫大餅、開支票」。

鄭麗文、黃國昌於今天上午9時30分舉行記者會，宣布將在立法院推動《台灣未來帳戶特別條例》，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，每年再存入1萬元，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。

根據試算，以投資年報酬率6％試算，若家長未提撥，今年9月出生的新生兒，至他18歲時，將可領回約33.9萬。若家長每年相對提撥1萬，該孩童18歲時，將可領回56.1萬。

對此，苗博雅在直播中苗博雅形容，藍白現在做的事就是「畫大餅、開支票」，只是沒有意義的大撒幣，且這項政策有點像全民普發1萬的變形，變成12歲以下普發5萬。

苗博雅回顧，當初普發1萬元時，政院曾表示會掏空國庫、需要舉債，但最後還是發了，錢發下來後，多數人只是拿去繳房租、水電、買菜，屬於「替代性消費」，並沒有真正刺激新的消費。

苗博雅說，現在藍白是立法院多數，選贏立委後就想當太上皇，他們現在就是想用法律案包裝預算案。她認為，若行政院的回應只有「破壞財政紀律」、「沒錢」，最後結果只會跟《財劃法》一樣，行政院最多就是不附署，並沒有佔上風。

苗博雅進一步指出，若行政院改推「新生兒獎勵 100 萬元」，但不是發現金，而是存進帳戶，投資0050，以年複利 5%計算，18年後可以變成 240 萬元。

苗博雅表示，240萬元可以支付大學學費、出國留學第一年學費，或作為創業的第一桶金。而台灣今年新生兒約11萬人，若每名新生兒存100萬元，一年約需1100 億元，與政府今年撥補 2351 億元相比，並非不可想像。

苗博雅強調，她不是說一定要做這個政策，而是民進黨政府面對藍白提出的方案，是否有能力提出一個讓人民真的心動的願景。



