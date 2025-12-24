藍白共推「國民帳戶」 綠委批：抄作業還說自己第一很丟臉

民進黨立委張雅琳指出，藍白推「國民帳戶」是抄作業，還說自己第一很丟臉。資料照片



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（12/25）將合體記者會，宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入5萬元基金，年滿18歲後就能領回第一桶金。民進黨立委張雅琳今（12/24）發文批，「抄作業不可恥，但抄完還說自己第一，藍白真的很丟臉」。

張雅琳在臉書發文指出，她在今年初就已提出「擴大兒少帳戶」的政策構想，並跟民間團體討論方案、試算金額，找尋財源，並在11月28總質詢中，正式要求行政院長卓榮泰研擬具體方案，政院明確承諾進行評估。

廣告 廣告

張雅琳說，這不是首創的政策，她是在既有的基礎上進行改革，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」已存在多年，透過家庭共同儲蓄、政府相對提撥，協助弱勢的孩子在成年前累積基本資源。她在參考新加坡、英國政策後，主張擴大到全民，讓所有不同背景的孩子，在18歲時都能擁有第一筆資產。

張雅琳也點出，藍白的「國民帳戶」，沒有交代錢從哪裡來，也未評估一次倖存5萬元給全國0至12歲小孩，更未說明財政衝擊是多少，預算來源在哪裡，是否會排擠其他社福預算，家長自己是否提撥等問題，如何讓家長相信，這是可長可久的政策。

郭國文上午也舉行記者會，提出「轉大人ETF」的概念，只要在孩童1~10歲期間，政府與家長每月各投入1200元；那當孩子年滿18歲時，就有超過100萬的資金可以運用。

郭國文指出，美國推出「川普帳戶」，推廣「出生即投資」，讓小孩成長過程中一同享受經濟成長的紅利，如果台灣也有類似的機制，就能減輕父母養育小孩的煩惱。因此，他建議「轉大人ETF」

，估算每年預算約144億元，就能投資國家未來，並針對弱勢家庭做出全額補助，讓政府幫這些新生兒取得人生第一桶金。

更多太報報導

地震警報大響！高雄3級「狂搖近半分鐘」 捷運、輕軌一度停駛

藍白明共同宣布推動「台灣未來帳戶」 12歲以下幼兒可領總額16萬元成長基金

鍾東錦宣布賴香伶任苗栗副縣長 黃國昌驚訝：說好明年3月才公布