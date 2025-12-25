藍白共推「國民帳戶」 綠委：總預算不審都是白談

針對藍、白陣營今天(25日) 宣布共推「國民帳戶」，協助12歲以下孩童累積人生第一桶金，昨天拋出「轉大人ETF」方案的民進黨立委郭國文表示樂見在野黨「拿香跟拜」，但也質疑若藍、白不打算審明年度中央政府總預算，所有新興計畫都是白談。民進黨立委張雅琳也說，歡迎藍、白抄作業，但要說明財源，才是負責任的做法。

少子女化已成國安危機，朝野紛紛提出解方。繼民進黨立委郭國文以美國「川普帳戶」舉例，拋出「轉大人ETF」方案後，藍、白陣營也宣布要聯手推動「國民帳戶」，協助12歲以下孩童累積人生第一桶金。

民進黨立委郭國文25日受訪時表示，他早在11月施政總質詢時，就提出將現行中低收入戶的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」擴大至未成年孩童，並針對經濟弱勢進行全額補助，同時取消用途限制，便能轉型為投資下一代的「轉大人ETF」方案，且獲得行政院的正面回應。

郭國文說，他後續又與學界、實務界共同討論，提出更完整的方案，他樂見藍、白陣營跟進，但也提醒在野黨，若不審議總預算，任何新興計畫都是白談。郭國文說：『(原音)大家都有提案的權利，我也歡迎有人拿香跟拜、一起推進。但我也要提醒藍、白，這算是新興計畫，如果預算沒有審的話，新興計畫都不會過，如果真的有誠意的話，就趕快來審總預算。』

民進黨立委張雅琳則透過臉書發文表示，「國民帳戶」不是新政策，更不是藍、白首創。事實上，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」已經存在多年，透過家庭共同儲蓄、政府相對提撥，協助弱勢孩子在成年前累積基本資源。

張雅琳表示，她在今年年初就已提出「擴大兒少帳戶」的政策構想，並與民間團體討論方案、試算金額、找尋財源，還透過總質詢要求行政院進行政策評估，在既有政策的基礎上，把制度擴大到全民，但藍、白現在共推的「國民帳戶」財源不明、風險不談，淪為「政策競賽」。

張雅琳說，她歡迎藍、白抄作業，但應該一起為孩子把制度做得更好，不要整天只想著爭搶功勞，「好的政策不需要靠抹掉別人的努力來成立」。

