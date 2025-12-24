藍白共推「國民帳戶」12歲以下存5萬？ 黃國昌：明與鄭麗文合體說明

民眾黨立法黨團召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會。陳祖傑攝



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌傳出將於明日（12/25）共同召開記者會，宣布共推「國民帳戶」，讓每位12歲以下孩童帳戶存入一筆5萬元基金，家長也可做提撥基金操作，一旦小孩滿18歲，就能領回人生的第一筆資本。黃國昌今日（12/24）受訪時被問及此事，表示具體內容還滿複雜的，無法在今天記者會跟大家說明，具體內容將等到明早10點和鄭麗文共同於記者會上，對所有國人詳細報告。

民眾黨今日下午舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，正式宣布徵召黨籍立委張啓楷參選嘉義市長，會後受訪時被問及藍白2026選舉合作，例如共推人選、比民調方式的最新進度，黃國昌表示，目前兩邊智庫對接非常順暢，他和鄭麗文的溝通也非常直接，有任何具體消息會再對外報告。

針對明日記者會要和鄭麗文談「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶存入一筆5萬元基金，家長可提撥做基金操作，媒體詢問財源從何而來？黃國昌回應，今天看到這個新聞，「老實說我有點驚訝，因為這是明天的記者會，會正式跟全國人民報告。」

黃國昌表示，由於內容複雜，無法在今天的記者會說明，針對「台灣未來照護TFA」具體內容，將於明日上午10時和鄭麗文在張榮發基金會舉辦記者會，和全體國人做詳細報告，並提及過去這段時間雙方密集工作，每晚9、10點都還在開會，「雙方講好的內容，就等到雙方講好的明天記者會時間點，負責任跟大家報告」。

黃國昌強調，當執政黨不斷撕裂這個社會，在野黨要負責撐起整個國家，過去和鄭麗文第一次見面時，也有和全國人民表達兩邊智庫對接，並共推福國利民法案，「我們說到做到」。

