藍白共推「國民帳戶」12歲以下領5萬種子基金 黃國昌證實：明與鄭麗文辦記者會詳細說明

針對傳出藍白將宣布推動「國民帳戶」法案，民眾黨主席黃國昌今天（24日）下午證實消息，並表示他與國民黨主席鄭麗文將於明上午10時舉行記者會，向全國人民做詳細的報告。

有媒體報導國民黨、民眾黨將於明宣布將在立法院共推「國民帳戶」法案，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金。對此，民眾黨主席黃國昌今天（24日）下午在記者會上證實消息，並表示因具體內容有些複雜，他與國民黨主席鄭麗文明上午10時，會在張榮發基金會正式舉行記者會，向全國人民做詳細的報告。

針對媒體報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在25日舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」法案，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金。

黃國昌今天下午在記者會受訪時證實，但表示具體內容有些複雜，沒辦法在今天說清楚，所以在明天上午10時，他就會跟鄭麗文在張榮發基金會正式舉行記者會，跟所有全國人民做詳細報告。

黃國昌提到，對在野黨來說，當執政者不斷地在撕裂這個社會，不斷地在解構這個國家時，在野黨要負責撐起這個國家，他第一次和鄭麗文正式面對全國人民時，說雙方智庫會對接，共同推出福國利民的法案，他們會說到做到。

黃國昌提到，藍白雙方確實進行非常密集的工作，很常晚上9、10點都還在開會，待雙方所有內容都談妥後，將會在明天的記者會，以負責任的態度向全體國人說明。

此外，針對民眾黨政策會執行長賴香伶傳出將於明年3月出任苗栗縣副縣長，黃國昌回應，自己今天看到新聞，其實也有點驚訝，因為當初是跟苗栗縣長鍾東錦談好，明年3月才會正式公布，就是不希望影響過程中的工作。

黃國昌表示，鍾東錦確實有提出這樣的邀請，但賴香伶基本上並沒有這樣的意願，而且整件事情在今年3月以前都不會發生。

黃國昌強調，賴香伶目前仍是民眾黨政策會執行長，她會持續負責2026年地方選舉的共同政見，並持續與國民黨進行政策對接，這件事情正在進行當中，不會有任何影響。



