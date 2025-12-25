藍白共推「國民帳戶」18歲可領回33.9萬 黃國昌：比撥補台電1千億值得

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天（25日）共同舉行記者會，宣布推動「國民帳戶」計畫，搶救少子化危機。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天（25日）共同舉行記者會，宣布推動「國民帳戶」計畫，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，盼藉此提升生育率。黃國昌表示，過去幾年政府撥補台電1千億，且不只1次，「那個錢好像丟到水裡，咚一下子就不知道去哪裡了」。但「國民帳戶」這是在告訴國家未來的主人翁，也是在告訴所有的父母，政府留給下一代的不是負債、而是資產，絕對更值得。

鄭麗文、黃國昌於今天上午9時30分舉行記者會，宣布將在立法院推動《台灣未來帳戶特別條例》，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，每年再存入1萬元，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。

根據試算，以投資年報酬率6％試算，若家長未提撥，今年9月出生的新生兒，至他18歲時，將可領回約33.9萬。若家長每年相對提撥1萬，該孩童18歲時，將可領回56.1萬。

黃國昌發言時說，這不僅是一個政策想法，而是將具體化為法案內容，正式在立法院提出。他回顧，上次與鄭麗文坐下來討論時，雙方曾共同向台灣社會承諾，不只是會扮演監督執政黨的角色，更會攜手合作，推動真正符合國家利益的法案。

黃國昌說，這段期間，藍白兩黨的政策幕僚持續對接，而他最感佩、也最感動的，是鄭麗文的行動力，時常晚上9、10點都還在開會。而這就是他們的工作態度，也是對台灣人民負責的方式。

黃國昌指出，回顧過去9年，政府年度稅出預算從2016年的1兆9千多億元，2025年一路攀升至破3兆元，每一年預算不斷增加；但同時，台灣新生兒出生數卻從2016年的18萬人，下降到今年恐怕連11萬人都不到，成為世界墊底。

黃國昌直言，面對如此怵目驚心的數字，社會怎能不擔憂？「這是才是台灣現在最大的國安危機。」他批評，民進黨政府上任時曾承諾要成立「少子女化辦公室」，但他進入立法院後，曾多次要求政府提出相關會議紀錄，才發現他們根本沒成立過。

黃國昌質疑，民進黨政府除了大內宣、製造社會對立與撕裂外，究竟還做了什麼？9年來預算節節攀升，錢究竟花到哪裡？若解方正確，為何出生率會惡化至此？民進黨政府在處理少子化問題上，不僅無效，甚至越做越糟。

民眾黨主席黃國昌今天（25日）在記者會上表示，「國民帳戶」這是在告訴國家未來的主人翁，也是在告訴所有的父母，政府留給下一代的不是負債、而是資產。（圖／李智為攝）

因此，黃國昌宣布，藍白將於立院合作推動特別條例，成立「台灣未來帳戶」，首階段施行13年，適用0至12歲兒童，期滿後再誠實檢討成效，決定是否調整或延長。

黃國昌說明，政策參考了美國川普政府即將推動的「川普帳戶」，這筆資金是投資下一代、投資未來，留給年輕人的不是債務，而是資產，讓每位年滿18歲的年輕人，不論選擇升學、創業，都能擁有人生第一筆資金。

在財務設計上，黃國昌表示，政府初始投入5萬元，每年再存入1萬元至12歲止，家長可視自身條件選擇是否加碼，也鼓勵企業參與。財源可來自超徵稅收與稅季結餘，初始規模以226萬名孩童計算，約需1131億元。

黃國昌說明，基金將採委託經營、穩健投資模式，以台股大盤為主要標的，不限定特定產業、不使用槓桿，讓孩子未來的人生第一桶金，能隨著台灣經濟一起成長。

最後，黃國昌表示，過去幾年政府撥補台電1千億，且不只1次，「那個錢好像丟到水裡，咚一下子就不知道去哪裡了」，可能進了一些特定綠能業者或綠色權貴的口袋。但「國民帳戶」這是在告訴國家未來的主人翁，也是在告訴所有的父母，政府留給下一代的不是負債、而是資產。



