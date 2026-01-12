藍白共推「未來帳戶」 石崇良憂：排擠現有健保、長照資源

衛福部長石崇良對於國民黨、民眾黨提出的「台灣未來帳戶」政策表達審慎態度，他擔憂普惠式政策可能對既有資源配置和財務結構造成排擠效應。該政策規劃為十二歲以下孩童設立帳戶，初期撥入五萬元，往後每年投入一萬元，基金投資方向以追蹤台股大盤為主。

立法院社福及衛環委員會12日審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛福部長石崇良 擔憂普惠式政策可能對既有資源配置和財務結構造成排擠效應 。（圖／報系資料照）

立法院十二日上午召開衛環委員會與財政委員會首次聯席會議，審查兩黨提出的「台灣未來帳戶特別條例草案」。石崇良受訪時指出，在有限資源下，每一項政策選擇都必須通盤考量，兒童雖是國家未來的重要基石，政府也高度重視兒童相關政策，但資源分配需要審慎評估。

石崇良說明，政府自民國一○六年起推動「兒少教育及發展帳戶」，主要鎖定低收入與中低收入家庭的孩子，透過相對提撥機制協助弱勢兒童累積人生第一桶金，讓他們在成年後有一筆可運用的基礎資金。

他強調，既有制度是否需要進一步優化都可以討論，但若改採全面普惠式的未來帳戶，必須思考是否會將相當比例的公共資源集中投入在兒童未來發展帳戶上，進而影響其他更迫切需要協助的對象，例如健保、長照等。石崇良表示，法案應進行更全面、理性的討論，確保資源分配能兼顧不同世代與族群的實際需求。

