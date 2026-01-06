藍白共提台灣未來帳戶草案出爐 拚9日付委

▲國民黨團召開「台灣未來帳戶」記者會。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨共同合作推出「台灣未來帳戶」，由政府挹注5萬元啟動基金，並且每年補充挹注1萬元，並在18歲時可由兒少自行動用。國民黨立委牛煦庭說明，該草案將正式提出，今天程序委員會排入議程後，禮拜五就要拼付委審查，接下來藍白會合作，推動督促法案儘速落地

國民黨團今天召開「台灣未來帳戶」記者會，牛煦庭先是指出，面對重大國安危機，希望政府可以拿出大魄力，徹底面對問題，藍白共同合作提出「台灣未來帳戶」倡議，並提出相關條例草案，這禮拜五將付委審查。

牛煦庭說明，該草案大概框架，就是由政府進行第一波挹注，任何102年9月2日起未滿12歲的中華民國國民，都會開立專戶，政府挹注5萬元啟動基金，並且每年補充挹注1萬元，同時鼓勵家長儲蓄，跟企業加碼，大家共同提撥，讓帳戶水位增加。



牛煦庭續指，基金用於投資優質ETF，一方面讓複利資產成長，提早建立未來世代有健康理財觀念，為了確保資源留給孩子，有限制相關用途，包含就學貸款、就業訓練輔導、創業、購屋租屋等，青年出社會必要開支，就可以動支未來帳戶資金，滿18歲用在這些用途，讓所有未來世代有公平資產起跑線。

牛煦庭認為，建立這樣的框架，讓資產真正用於孩子身上，會是健康模式，特別感謝藍白智庫合作，過去一段時間努力，已經收到初步成果，現在草案正式提出，今天程序委員會排入後，禮拜五就要拼付委審查，接下來藍白合作，推動督促法案儘速落地，希望這樣好的民生法案，即便會花上政府資源，但也鼓勵家長企業共同投入，不分黨派，在法案審查時，快速達成共識，盡快三讀，讓未來帳戶概念儘速落地，照顧未來台灣主人翁。

羅智強則說，民進黨執政後，出生率大崩盤，近20年出生率的高峰出現在馬英九總統時代，一度在2012年飆到1.27，然後在2016年之前，還可以維持在1.18水平，可是等到民進黨執政，一路跌到0.87，照民進黨執政十年，把出生率搞殘搞壞速度，台灣在民進黨長期執政，還有沒有下一代都成為問題。

羅智強認為，民進黨最大貢獻，就是把台灣搞到「生不如死」，從2020年開始，民進黨執政下，生出人數已經低於死亡人數，正式進入生不如死少子化階段，面對這樣的殘酷急迫國安危機，民進黨口號滿天，卻看不到任何對策，作為負責任在野黨，藍白共同提出挽救少子化重大政策，也就是台灣未來帳戶法案，希望透過大幅度政策介入、鼓勵，來挽救今天少子化出生率崩盤現象。

