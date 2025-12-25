藍白共提嘉市長 鄭：待國民黨人選確定

[Newtalk新聞] 藍白立委聯手三讀通過修正《憲法訴訟法》部分條文，憲法法庭19日判決《憲法訴訟法》修法違憲失效，國民黨團22日到北檢按鈴告發大法官，23日還提出並通過「大法官憲法判決無效」的決議案。對此，民進黨立委王定宇直言，林楚茵痛批藍白立院獨裁，公開表演「我就是比你大」的政治意志，王定宇狠酸「花蓮王」在台灣稱帝了。 民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白在程序委員會已擋下立委赴中必須報備的法案770 次、國防預算4次、行政院版財劃法5次，甚至提出更荒謬的提案，竟主張立法院的表決可以直接否定憲法法庭的判決效力，換句話說，只要立法院認為無效，憲法判決就可被無視，立法院的權力何時變得如此強大，竟能凌駕憲法之上？ 王定宇直呼國際級笑話，中國國民黨竟然用黨團提案，想用立法院的決議案直接宣告「憲法判決」無效，用立法院決議來否決具備憲法位階的憲法判決，這笑話應該是中國國民黨團總召傅崐萁「花蓮王」直接在台灣稱帝了！ 林楚茵痛批，國民黨居然想用一紙「決議」宣布大法官判決無效，真的看傻了，這早就不是法律問題，而是在公開表演「我就是比你大」的政治意志。 「藍白每次罵人都是自我介紹！」，林楚茵直言，藍白嘴上

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1