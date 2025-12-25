藍白共提嘉市長 鄭：待國民黨人選確定
記者王超群、吳文欽∕綜合報導
民眾黨日前徵召立委張啓楷參選嘉義市長，並期盼農曆年前完成藍白整合。國民黨主席鄭麗文二十五日表示，國民黨正依既定時程進行黨內協調，待黨內人選確定後，即會進入藍白共提機制，一切將按時程推動。
鄭麗文指出，藍白兩黨在選務合作上已有既定默契，目前各自依提名程序進行，現階段仍屬國民黨內部協調階段，尚未進入跨黨整合討論。
張啓楷表示，嘉義市政治結構顯示，只要藍白成功整合推出最具勝算的人選，選情即有高度競爭力，因此希望能在農曆年前完成整合，凝聚在野力量。
針對外界關注整合時程，鄭麗文強調，國民黨有既定規劃，相關作業不會因個別期待而加速或延宕，待人選明朗後自然會啟動藍白共提機制。國民黨組發會表示，藍白對於重大選務事項均會事前溝通，維持合作默契。
另外，獲國民黨徵召參選高雄市長的立委柯志恩，上午於鳳山區舉辦年曆發送活動。她發下豪語，明年的九合一大選會帶領所有黨籍議員、里長一同勝選，並在明年的行憲紀念日恪守憲法宣誓就職。
