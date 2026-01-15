藍白共提部分新興預算先付委！民眾黨團曝13項目 TPASS、公保生育補助入列

民眾黨立法院黨團召開「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會。陳祖傑攝



今年度總預算尚未付委審查，立法院藍白陣營上週透露有意讓部分新興計劃項目先行付委，民眾黨團副總召張啓楷今（1/15）天說明，黨團已經列出13個優先項目，包括TPASS、公保生商給付差額補助等，未來還會公布更多。黨團總召黃國昌透露，這些項目都是由民眾黨團所提出，昨天已經跟國民黨黨團幹部進行會商，基本上取得共識，今天下午會再做最後確認。

民眾黨團今早召開「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」記者會，張啓楷表示，根據主計總處統計，今年約有2000億新興計畫，針對民生、經濟、國防安全等跟人民息息相關的項目，黨團一項一項檢討，並列出13個優先項目，未來還會公布更多。

張啓楷指出，13個可以優先付委的項目如下：

1、TPASS行政院通勤月票執行計畫

2、公保生商給付差額補助

3、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助

4、國家藥物韌性整備計畫一強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援

5、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫

6、運動部臺灣品牌賽事精選計畫

7、數發部強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫

8、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫

9、高雄-屏東間東西向第2條快速公路

10、重點橋梁行車安全提昇計畫

11、智慧政府數位化精進發展計畫一打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫

12、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫

13、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案

張啓楷表示，民調已經清楚顯示，多數人民都希望政府針對軍人加薪、警消人員所得替代率編列預算，請總統賴清德、行政院長卓榮泰從善如流，不要再綁架人民，要對得起人民，讓總預算盡快付委審查。

對於這些項目有沒有跟藍營溝通過，黃國昌表示，上述13個項目都是由民眾黨團所提出，昨天已經跟國民黨黨團幹部進行會商，基本上取得共識，今天下午會再做最後確認。至於什麼時候提案，黃國昌回應，因為尚未跟藍營作最後確認，他無法提供確切答案。

