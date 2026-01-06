藍白共提「台灣未來帳戶」助年輕家長 今送程序委員會

國民黨立院黨團6日上午舉行記者會，宣布藍白共提的「未來帳戶」政策草案，將正式送交程序委員會，預計周五（9日）交付財政委員會審查。（丁上程攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，於民國114年12月25日會面時，共同宣布推動台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）法案，因應台灣少子女化問題。國民黨立院黨團6日上午舉行記者會，宣布藍白共提的「未來帳戶」政策草案，將正式送交程序委員會，預計周五（9日）交付財政委員會審查。國民黨團也呼籲中央政府，不要再繼續做意識形態鬥爭，而是正視少子化國安危機。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨執政10年至今「生不如死（死亡率大於出生率）」，而在之前國民黨執政階段，前總統馬英九剛上任時是最低點，後來一路攀升至1.27，直至2016年卸任時還維持在1.18，結果民進黨執政後一路跌到0.87，已經低到是全世界第一名、倒數第一名，這也是為什麼在野黨要共同提出「台灣未來帳戶」政策，挽救少子化的國安危機。

廣告 廣告

國民團首席副書記長林沛祥說，年輕家庭最怕的不是現在的辛苦，而是未來的不確定；大家不是怕生小孩，而是怕生了以後給不起孩子的未來。而台灣未來帳戶政策，就是政府在回應年輕父母的不安，「政府不是要叫你勇敢一點，而是要告訴你：你的孩子，國家會陪你一起照顧。」

林沛祥直言，在國外也有類似「兒童發展帳戶、嬰兒債券」等機制，且多數國家都認定是改變世代不平等的重要政策工具。「台灣未來賬戶不是替孩子存錢 ，而是在告訴年輕的家庭你的努力國家看得見。」他強調，當爸媽知道孩子的未來有一份制度性的保障，就比較能規劃人生、比較敢投資自己，也比較敢對未來抱持希望。

國民黨立委牛煦庭說，少子化問題嚴重，雖然過去一段時間中央與地方政府都提出了各式各樣的方式想緩解或解決，但很遺憾現實就是無法完全解決，面對已經如同國安危機的少子化問題，政府就應該制定戰略框架，拿出真正的魄力與行動力，徹底面對並解決問題。

牛煦庭表示，未來政府替孩子開立「未來帳戶」，每人先挹注5萬元的啟動基金，每年逐步挹注約1萬元，也鼓勵家長儲蓄、企業加碼等方式，大家共同讓帳戶水位可以增加，基金的投資來源也是以國內各項優質ETF，讓資產合理化、穩健成長，並且讓小朋友到18歲時，能夠有一筆資金能夠使用，在未來世代能夠有一個公平的資產起跑線。

國民黨立委吳宗憲直言，讓民眾能夠安居樂業才是政府應該要做的，但看到現在國家的出生率已經低到全世界罕見的情況，「當這個國家沒有了孩子、沒有了經濟，那難道這個是大家追求的一個未來嗎？」

吳也提到，他的太太過去也曾在大學畢業後，用了非常長的時間償還學貸，也那段時間的生活受到不小的影響，如果要讓年輕爸媽更敢生小孩，一定要透過福國利民的政策，讓人民可以真的安居樂業，不要再繼續操作意識形態的鬥爭。

國民黨立委羅廷瑋指出，少子化現象代表年輕人對未來相當沒有安全感，薪資成長追不上生活的成本，以及房價租金壓力過重，撫養下一代幾乎變成了家庭單獨去承擔的高峰險的選擇，只單靠目前中央政府短期的補助措施，根本無法讓年輕人放下心來。因此藍白兩黨決定共同提出「台灣未來帳戶」政策，讓孩子在18歲時能有一筆資金，也讓年輕人了解「國家就應該做他們的後盾」。

【看原文連結】