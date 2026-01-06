藍白共提「台灣未來帳戶」救少子化！今送程序委員會

國民黨立院黨團6日上午舉行記者會，宣布藍白共提的「未來帳戶」政策草案，將正式送交程序委員會，預計周五（9日）交付財政委員會審查。國民黨團也呼籲中央政府，不要再繼續做意識形態鬥爭，而是正視少子化國安危機，給予年輕家庭與下一代最堅強的後盾。

國民黨立院黨團6日上午舉行記者會，宣布藍白共提的「未來帳戶」政策草案，將正式送交程序委員會。（圖/國民黨團提供）

書記長羅智強表示，面對少子化國安危機，民進黨除了口號滿天飛外，拿不出半點對策。做為負責任的在野黨，國民黨與民眾黨共同提出挽救少子化重大政策--「台灣未來帳戶法案」，希望透過大幅度的政策推動與鼓勵，挽救少子化崩盤現象。馬斯克（Elon Musk）曾剖析南韓少子化危機，認為經過幾代之後，出生率不足導致人口下降，南韓將自我消滅。羅智強說，這也是在野黨共同提出「台灣未來帳戶法案」的原因之一，共同努力挽救台灣少子化的國安危機。

廣告 廣告

首席副書記長林沛祥表示，現在年輕家庭最怕的不是辛苦，而是對未來的不確定，「不是不想生，是怕生了之後，撐不起孩子的未來。」這個擔心，包括教育費、生活費、房租與房貸壓力，再加上對未來的不確定感，讓很多年輕夫妻喜歡小孩，卻遲遲不敢生小孩。

藍委羅廷瑋表示，國民黨與民眾黨提出「台灣未來帳戶法案」，這是一項投資下一代，分攤長期風險的制度設計，由政府設立每位12歲以下孩童專戶，先存入5萬元，每年再提撥1萬元，交由專業基金管理，直到18歲為止。18歲之後限定用於就學、就業、職訓、創業、購屋自備款和租屋費，幫助孩子在進入社會之後，至少能夠有個基本起跑點。

國民黨團也呼籲中央政府，不要再繼續做意識形態鬥爭，而是正視少子化國安危機。（圖/國民黨團提供）

藍委牛煦庭表示，台灣少子化問題相當嚴重，中央政府與地方政府也提出各種方式提高出生率，但現實是各類補助破碎，無法完全解決少子化問題。面對重大國安危機，必須要有相對戰略框架，希望政府能拿出魄力和真正行動力，應對少子化危機。牛煦庭指出，這筆基金將會投資國內優質指數股票型基金（ETF），讓資產合理穩健成長，建立未來世代提早有健康的理財觀念。為了確保未來帳戶是留給孩子正確用途，18歲之後，限定用於就學、就業、職訓、創業、購屋自備款和租屋費等青年出社會必要開支，讓年輕世代能夠擁有公平起跑線。

藍委吳宗憲提醒民進黨政府，讓人民安居樂業，才是執政的目標與核心，現行政策破碎，導致出生率越來越低，這將會影響一個國家的GDP，當一個國家人口逐漸減少，國家經濟自然會受到衝擊。吳宗憲指出，如何讓育兒環境優化，減輕年輕父母育兒負擔、恐懼和壓力，讓年輕夫妻敢生、能養，拉高生育率，否則國家經濟力與未來，勢必將承受極高的風險。

延伸閱讀

賴瑞隆開噴韓國瑜慘了！56秒自嗨影片瘋傳 遭網全群嘲

外送員專法三讀 每筆訂單報酬保底45元隨最低工資調整

500元運動幣爽看比賽、買周邊！ 登記規則、使用說明一次看