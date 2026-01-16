藍白共識提案新興預算逕付二讀 羅智強：共38項700多億

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團書記長羅智強表示，經過與黨團、民眾黨的溝通，並徵詢地方政府的意見，廣納社會的各界意見，今天國民黨團和民眾黨團會在院會正式提出新興資本新增計劃的動支案並逕付二讀，第一波總共涵蓋38項計劃，金額約700多億。

羅智強表示，主要是針對地方、民生的一些新增計劃，或是新興計劃裡面一些支出項目。

羅智強說，他感到非常遺憾，這件事情本來應該是行政院做的，不管是TPASS或是生育津貼，這一段時間不斷造謠、渲染的這些民生跟急迫的項目，事實上行政院都可以提請立法院來同意動支。

廣告 廣告

羅智強表示，這些預算動支的部分，第一波會先提出38項計劃，如果還有其他行政院覺得需要的話，也歡迎行政院趕快提出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民黨團明院會提案新興預算逕付二讀 羅智強：加速審查回應民意

自由爆新聞》民眾黨太扯逼美出手？黃國昌與戰狼「翻車翻不停」網嗆爆

自由日日shoot》藍白擬先付委13項新興計畫 政院批：難道國防預算不重要？

小草醫學生「地圖砲」惹怒醫界！身分被起底下場慘...校方回應了

