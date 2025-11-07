藍白共識聯手封殺NCC提名 「唯有封殺才正視NCC的信任危機」

行政院於7月底公布國家通訊傳播委員會（NCC）4名新任委員提名名單，立法院今日正式行使NCC人事同意權，藍白兩黨已明確表態，將採取「全數封殺」立場。（圖片來源／民眾黨）

行政院於7月底公布國家通訊傳播委員會（NCC）4名新任委員提名名單，立法院今（7）日正式行使人事同意權。不過，藍白兩黨已明確表態，將採取「全數封殺」立場，在野黨立場一致，讓人事案在立法院今日投票難以過關。

國民、民眾兩黨共識，封殺NCC提名人選

民眾黨團上午率先召開記者會，痛批行政院提名過程「黑箱」且「政治酬庸色彩濃厚」，認為被提名人中有人長期與特定媒體或政黨關係密切，恐無法確保NCC的獨立性與公正性，因此將在表決中「全數否決」。

黨團總召黃國昌批評，黃國昌譴責，行政院長卓榮泰惡意欺騙國會、拖延提出NCC委員提名名單。卓榮泰曾於今年4、5月承諾提出名單，卻一再拖延，公然欺騙社會與國會，至今未道歉或認錯。

黃國昌也表示，NCC主管的電信跟傳播兩大領域，卓榮泰卻提學界小白兔，是去當「橡皮圖章」，還是比較好操控的傀儡？

黃國昌批「橡皮圖章」，國民黨嗆封殺正視NCC信任危機

國民黨上午召開黨團大會後同樣 做出一致決議，將與民眾黨採取相同立場。黨團表示，NCC長期以來爭議不斷，屢遭外界批評為「行政院附屬機關」，而這次提名名單並未展現改革誠意，反而讓外界質疑是執政黨意圖鞏固媒體監理權的政治安排。國民黨團強調，「唯有封殺提名，才能讓政府正視外界對NCC的信任危機。」

NCC自去年4名委員任期屆滿後，至今僅剩3名委員在任，導致主委職務長期以「代理」方式運作。依照《通訊傳播基本法》，NCC應有7名委員，任期交錯設計以確保決策穩定與專業中立，但因遲未補實人數，使NCC部分決策陷入停擺與延宕，引發產業界與學界關注。

行政院此次提名名單包括：成功大學資訊工程學系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威，以及世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯。其中，行政院並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

行政院表示，4位提名人兼具法律、科技與傳播專業背景，能夠回應媒體數位轉型與資通安全挑戰，並強化NCC在網路治理與頻譜管理方面的能力。不過，反對黨質疑其中部分人選的學術與業界經歷過於「單一偏頗」，難以回應社會對媒體公平、公正的期待。

隨著藍白兩黨明確表態封殺，此案恐難以在立法院通過。倘若表決未能獲得多數同意，NCC主委與新任委員的提名將全數退回，行政院需重新提名。

同時NCC組織法修正案去年12月1日正式施行，刪除延任條款，翁柏宗無法延任、代理主委職務，因此行政院改指定現任NCC委員陳崇樹代理主委，「代理主委時代」恐將繼續延長。

