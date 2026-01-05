藍白再修版《財劃法》仍未上路 投縣長許淑華籲儘速溝通執行

許縣長期望中央儘速執行立院通過的財劃法。（記者扶小萍攝）





2026年已來臨，行政院尚未就財劃法明確執行，對地方政府也造成預算編列無所依循的困擾，南投縣長許淑華5日希望中央政府儘快與立院溝通並執行，如有需要地方也樂於配合去做，讓大眾感受福國利民實質政策。

縣長許淑華指出新的財劃法在行政院尚不打算執行狀況下，對地方政府在施政上勢必有所影響，因為新版沒有執行的裡面，含蓋一般性補助款與計劃型補助款，一般來講每一年縣府通常會預估各局處會向中央申請的經費大約落在那裡，每年均依據計畫內容來編列自籌款。

許縣長也指出，目前縣府明確獲悉由於統籌分配款的增加，中央將會大幅提升地方的配合款額度，但是額度增加到那裡、比例是多少，各部會都尚未確定。令地方在編列配合款時會無所依循很難預控，到底要編多編少會有不確定因素，是否會獲得補助也未可預知。

另外許縣長指出，在一般型的補助上會被刪減多少，亦尚不清楚，為此整體的運作，地方政府會按自己的規劃和計畫內容，但如果一些計畫無法確定的話，是否另要向中央提出申請，而申請的額度，究竟有多少是需要自付，會造成地方困擾。種種不確定性，會造成地方在編列、政策上的不穩定性。

許縣長希望行政院能遵照立法院通過的法案，儘快公布並執行，無論如何仍期望妥善與立法院進行溝通，否則中央總預算無法通過，地方政府與全國民眾也會感受不到到底有那些福國利民的政策，是由中央來補助的。對中央政府而言也是較為不利的一面。希望能儘速來推動，有需要和地方溝通或相互配合的，我們都很樂於去做。

