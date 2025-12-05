藍白再修版《財劃法》覆議遭立院否決 卓揆撂話：政院沒有必須執行的壓力

行政院長卓榮泰（中）。（圖／翻攝自卓榮泰Facebook）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式有錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再度攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，加劇富者愈富等問題。對此，行政院提出藍白再修版《財劃法》覆議案，今（5）日再遭藍白攜手否決。行政院長卓榮泰對相關結果，表態這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議「行政院沒有必須執行的壓力。」

卓榮泰指出，最近國人都見到國會的狀況，審查法案不經討論就逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢，也強行表決。這樣的做法就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓揆表示，行政院如能赴立法院報告，會將在野黨再修版的「財劃法」中錯誤內容，向國會說明，也讓國人清楚了解；透過答詢，也能讓諸多爭議及錯誤更為清楚、明白。但國會拒絕了這樣的程序及結果。

卓揆亦表示「不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙蓋起來埋進沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。」

卓榮泰更表明「對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」

