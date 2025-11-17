藍白再修財劃法 政院將提版本「全面迎戰」

立法院上週在藍、白人數優勢下，三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰今日(17日)受訪表示，立院「提前、匆促」三讀通過財劃法，可能造成「比既有公式錯誤更大的問題」。他強調，行政院將在本週20日院會正式通過財劃法修正草案，並送交立法院審議。

新版財劃法上路後，因分配公式有誤，導致新台幣345億元中央對地方統籌分配稅款無法分配。立法院會在上週院會再度審查財劃法修正案，藍、白立委挾人數優勢通過國民黨團再修正動議，明定今年度中央對地方的一般性補助款不得少於去年度8月底核列今年度一般性補助款金額；另外，計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

對此，行政院長卓榮泰今日受訪時表示，日前他在立法院答詢時即強調行政院將於本週拍板定案《財政收支劃分法》，目前正由國發會、財政部、主計總處與地方財政單位做最後確認，立法院卻「提前、匆促」通過財劃法，不僅無視既定協調程序，更可能造成「比既有公式錯誤更大的問題」，甚至讓明年度中央總預算無法編列。

卓榮泰並強調，行政院仍會按照既定期程，在本週院會通過行政院修訂的《財政收支劃分法》版本，並送交立院審議，他說：『(原音)但立法院卻在上週五以提前的方式匆匆忙忙就通過再修訂的財劃法，而且這個內容將造成更大的問題，這問題會比過去公式計算錯誤還大，將陷政府總預算無法編列。我們會在今天做最後、再一次認定內容，在這個禮拜四行政院院會還是會依照明天跟地方政府談過後，會提出財劃法，行政院會討論正式讓它通過，通過之後會送立法院來審議。』

卓榮泰強調，行政院版本的財劃法將以「更均衡、更公平、縮短城鄉差距、全民共享」為原則，建立穩定且可長可久的財政分配制度。他也直言在野黨的突襲修法已衝擊政府施政穩定性，「行政院會全面迎戰」，在本週提出明確版本與政策方向，盼各界在理性討論基礎上完成制度重建。(編輯：陳文蔚)