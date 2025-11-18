藍白再修《財劃法》 卓揆：中央將舉債5600億

立法院14日三讀通過藍白修正的《財劃法》，被行政院認為是越修越惡，甚至影響總預算編列，院長卓榮泰更喊話全面迎戰，並在20日提出政院版本送到立法院。

卓榮泰指出，「中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去。」

台北市長蔣萬安認為，「行政院的版本目前完全忽視了地方政府的財政努力，以及商業服務業的需求等重要因素。」

雙北市府都表態不支持行政院版本，但卓榮泰認為明年度的中央總預算，政府已經舉債3000億，如果依照國民黨版的《財劃法》，必須再多舉債2600億，已違反《公共債務法》的管制。

卓榮泰表示，「如果委員認為給地方多220億太少，那您怎麼不會覺得中央少掉4000多億太多呢？」

國民黨立院黨團總召傅崐萁反問，「你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？」

民進黨立院黨團書記長陳培瑜則提出，「假設這個《財劃法》執意的這樣通行下去，甚至搞不好這個禮拜五他們還會針對離島那個部分再來要錢，到底會發生什麼事情？」

卓榮泰說明，「我跟委員報告，行政院編不出來這樣的預算，無法編列、不得違法編列、無法執行。

陳培瑜回應，「再次喊話韓院長，院長，錯誤就留在立法院吧。」

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，立法院日前三讀通過經費上限300億的特別條例，行政院統整各機關需求後共編列270億，預留後續額度30億元。

民眾黨立委林憶君質詢，「對兒童和老年人的心理，有沒有相關關懷還有一些支持的方案呢？」

卓榮泰說明，「當然有，不過第一時間我要感謝我們各級學校，對學生與教職員也發揮了心理輔導的作用，還有我們志工團體的投入、宗教團體的投入，以及在地的幾個教會，我想第一時間都充分發揮安撫人心的工作。」

依法實施期程從今（2025）年11月11日到2027年的3月31日，堰塞湖整治後續部分項目則可辦理至2030年底。卓榮泰表示，期盼朝野立委全力支持，讓復原重建項目能夠推動，民眾生活盡速重回常軌。

