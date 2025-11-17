藍白再修《財劃法》 卓榮泰批「問題更大」：政院全面迎戰

立法院於上週五再度三讀通過《財劃法》修正案，不過預算通過後，明年度總預算恐讓中央舉債5638億元。行政院長卓榮泰今（17）日受訪時表示，原本政院版《財劃法》會在本週提出，不過立院卻提早匆忙修法，讓政府的總預算無法編列，造成更大的問題，對此感到「非常遺憾跟訝異」，更喊話對於立院與在野黨團的動作，行政院會全面迎戰。

對於藍白於上週再度聯手修訂財劃法，卓榮泰表示「非常遺憾跟訝異」，因為自己於上週在立院備詢時就說過，這週行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的政院版本進行正式討論，而且明天由國發會、財政部以及主計總處，已經在上個禮拜就發文邀請各地方政府的財主人員做最後確認。

卓榮泰批，立院卻在上週五匆忙提早通過再修訂的《財劃法》，內容將造成更大的問題，「這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列」。卓榮泰說，這個部分會在今天做最後再一次的認定內容，且本週四行政院院會還是會依照明天跟地方政府談過之後，提出《財劃法》在行政院會的討論，正式讓它通過並送立院審議。

卓榮泰強調，希望能夠有一個更均衡、更公平、縮短城鄉差距且全民共享的《財劃法》，這個才是因應之道，對於立院與在野黨團這樣突然的動作，行政院會全面的迎戰。

