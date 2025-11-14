藍白再合作 立院延會至明年1/31 逕付二讀協商

立法院14日再次三讀通過國民黨團版財劃法修正案，國民黨立委顏寬恒（後左3）、楊瓊瓔（後左4）等人一同拿著「地方財政自主 加速地方建設」標語開心合影。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院本會期依法至十二月三十一日結束，但一一五年度中央政府總預算案仍陷朝野僵局，民眾黨立院黨團十四日在院會提出延會案，指行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，為避免時間緊迫草率審查，建請延會至明年一月底。院會處理提案時，依照黨團共識逕付二讀並交付協商。

民眾黨團提案指出，行政院送交的一一五年度總預算，未依法編列立法院已三讀通過的軍人待遇條例及警察人員人事條例相關預算，並以有違憲疑慮為由聲請憲法法庭釋憲，致使預算無法付委實質審查，侵蝕憲政體制權力分立原則及軍警消權益。為避免時間緊迫導致草率審查，才提出延會主張。

民眾黨主席暨黨團總召黃國昌表示，延會案事前已與國民黨立院黨團討論，基於總預算審查進度及仍有多項重要議案待處理，包括中選會六名委員懸缺人事案，國民黨團也同意將會期延長至明年一月三十一日。黃國昌並說，若延會通過，將有助完成總預算及相關法案審查工作。

院會處理延會提案時，依黨團協商共識作成逕付二讀、交付協商決議，實際是否延會，仍須待後續協商結果及院會表決。

民進黨團則對延會存疑，先前曾批評類似提案是為「司法保護傘撐好撐滿」，質疑在缺乏具體優先法案清單下，一再延長會期的必要性。

國會今年多次延會，國民黨團四月提案將會期自原定五月卅一日延長至七月三十一日，五月二十日院會表決通過；民眾黨團再提案延會至八月三十一日，雖然民進黨團反對，但在藍白優勢主導下，通過再延會，創下立院史上最長會期紀錄。