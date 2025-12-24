藍白再合！ 鍾東錦任賴香伶為苗栗「副縣長」

苗栗縣長鍾東錦稱「欠柯文哲人情」，提前宣布賴香伶的副縣長人事案。（圖／TVBS）

2026地方大選前，藍白合作再添一例！今天（24），苗栗縣長鍾東錦宣布，延攬民眾黨的政策會執行長賴香伶，擔任苗栗縣副縣長，並說自己「欠柯文哲人情」，也感謝民眾黨願意出借人才。不過，民眾黨主席黃國昌則說很驚訝，因為當初雙方談好的，是要等明年三月，藍白對接完成後，再公布這項人事案。

苗栗縣長鍾東錦稱「欠柯文哲人情」，提前宣布賴香伶的副縣長人事案。（圖／TVBS）

苗栗縣長鍾東錦：「我們賴香伶 賴副縣長，大家掌聲鼓勵。」掌聲鼓勵一下，就職3周年座談會上，苗栗縣長鍾東錦宣布第二副縣長，就是前立委賴香伶，現任民眾黨政策會執行長。

廣告 廣告

民眾黨政策會執行長賴香伶：「很謝謝鍾縣長的抬愛，然後我也是苗栗家鄉人，很意外但是也很榮幸。」就算副縣長一職正式官宣，仍會持續負責藍白智庫對接，但民眾黨主席黃國昌卻說，不是講好等明年三月嗎？

民眾黨主席黃國昌：「我今天看到新聞也有點驚訝，因為當初跟鍾縣長談好，三月的時候才會公布，就是不希望去影響，這(藍白合)過程中的工作。」苗栗縣長鍾東錦：「是欠柯文哲主席一份人情，所以這個就直接就先宣布了吧，也獲得了我們柯文哲主席，還有黃國昌主席 昨天也我們通了電話。」

延攬白營要角進入藍營縣府小內閣，同一時刻在國民黨中常會，也宣布第一波四位縣市首長被提名人。國民黨中常會：「國民黨當選、國民黨當選。」分別是台南的謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉與台東的吳秀華。國民黨主席鄭麗文：「非常罕見 有史以來，提名作業提早到，前一年的年底就開始進行。」

為了反制綠營，罕見加速提名。但藍營內部卻傳出，鄭麗文一度想聘任前立委張顯耀，擔任智庫執行長兼副主席，督導南部選情，三位一體，引發高雄基層抗議，找上前立法院長王金平。

事後經王金平協調，勸張顯耀以大局為重不要引發不必要誤會，獲張顯耀同意不兼副主席、不督導南部選舉。國民黨主席鄭麗文：「大家也都非常地熟悉王院長，也知道他是個非常古道熱腸的公道伯，希望能夠聘王院長，作為本黨的最高顧問。」最終張顯耀的人事案，也沒有送到中常會上，聘任王金平為最高顧問，雙方都有台階可下。

更多 TVBS 報導

收到別驚慌！12/26北市高強度演練 將發送測試細胞簡訊

M1A2T首秀！參加戰備偵巡出營區「壓馬路」

大鵬美學回來了！ 「艾森豪夾克」重出江湖

加強跨年維安！政院26日加開院會 討論「強化安全方案」

