藍白再封殺國防特別條例、總預算案 行政院籲立院謹守憲法儘速審議

立法院程序委員會今（13）日為排審今年度中央政府總預算案、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》及院版《財政收支劃分法》等案，朝野立委再度交鋒，但最終仍遭藍白以人數優勢擋下。

行政院發言人李慧芝指出，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展，都是與時間賽跑。以總預算案為例，行政院自去年8月29日送交立法院審議至今，已達第138天；軍購特別條例則送入立院48天，寶貴時間持續被消耗。

李慧芝強調，國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等。本會期立法院延會僅剩最後13個工作天，呼籲立院謹守憲法權責，儘速審議行政院所提的預算案及法律案，確保國家運作不中斷，並持續推動各項福國利民政策。

