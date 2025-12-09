藍白再封殺國防特別預算 民進黨質疑：其中一張「鄭習會」門票？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德拋未來8年投入1.25兆元國防特別預算，行政院為此提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，今（9）日在立法院程序委員會再次遭藍白聯手擋下。民進黨痛批，北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「三張門票」，其中之一就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路。

針對規模1.25兆的國防特別預算再次遭藍白聯手擋下，民進黨發言人韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？（資料照）

民進黨發言人韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。

