藍白再封殺國防特別預算 民進黨：用實際行動替「鄭習會」鋪路

記者劉秀敏／台北報導

民進黨發言人韓瑩（圖／記者劉秀敏攝影）

立法院今（9）日召開程序委員會，民進黨團提議將政院《財劃法》、國防特別預算等案排入院會，但在藍白聯手下再度遭到封殺。對此，民進黨發言人韓瑩痛批，北京要求鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路。

針對藍白再度聯手封殺國防特別預算，阻擋台灣強化防衛戰力。韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

廣告 廣告

韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。

韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。

更多三立新聞網報導

全心備戰！賴清德宣布張志豪、卓冠廷、戴瑋姍辭職 李坤城接任發言人

藍營稱全民安全手冊大撒幣 民進黨親揭成本打臉：平均一本不到4塊錢

川習會落幕！民進黨批中國操作疑美棄台論 錯誤判斷不攻自破

黃國昌批國安十法！綠營轟「白黨工收中資介選」：臭不可聞行徑威脅國安

