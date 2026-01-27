藍白再封殺1.25兆元軍購案 國民黨：支持國防不等於要簽「空白支票」

立法院程序委員會。陳祖傑攝。



記者周志豪／台北報導

總統賴清德再推1.25兆元國防特別預算，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案送立院審查，但全案今再遭藍白聯手封殺在程序委員會。國民黨表示，支持國防不等於要簽「空白支票」，人民不是民進黨提款機。

國民黨批評，民進黨政府再推1.25 兆元天價國防預算，還要在野黨都「閉嘴」放行，彷彿只要簽了支票台灣就安全了，但事實是，過往撒納稅錢軍購，飛彈、飛機沒到，現在又要花鉅額納稅錢，是買國防安全，還是安慰？

國民黨表示，國防要實力，拒絕買「空氣」，「支持合理的軍購、增加防衛實力，這才是真正的愛台灣」，國民黨會為人民扮演好守門員的角色，每一分錢都要用在實際，拒絕「空白授權」，才能真正提升戰力。

