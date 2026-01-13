藍白再封殺1.25兆國防特別條例 議程草案待院會處理

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院程序委員會今天開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，再度封殺行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例及財政收支劃分法草案排入16日立法院會的報告事項議程，因此無法付委審查。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白在12月2日程序委員會首度封殺，無法排入院會報告事項議程後，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案排入院會議程。

民進黨立委范雲提案，院會議程、報告事項建請照議事日程草案、增列報告事項（包括1.25兆元國防特別條例及財政收支劃分法草案）通過。她說，今年是史上第一次到1月13日總預算案還沒付委，藍白忙著想要私吞400億元國家資產、要洗白黨產，還要推沒有準備好、傷害女性權益的代理孕母制。

范雲說，如果今天不審定議程，「就是第8度封殺國防預算」，民眾黨團總召黃國昌宣稱出訪美國是為了國防預算，請不要捨近求遠；呼籲藍白，時間是台灣不可逆的資源，請不要再阻擋總預算案、國防特別條例。

國民黨團書記長羅智強表示，當行政院擺爛，國家需要前進的責任就交給在野黨，國民黨、民眾黨已經會商，針對新增計劃、急迫性民生預算，會提出讓立法院同意後動支，希望星期五（16日）院會看到新增計劃的提案。國民黨立委盧縣一則說，建請將議程草案送交院會處理。

民進黨立委沈伯洋指出，羅智強說新興計劃要重新提出，但所有總預算案在去年8月就已提出送到立法院，沒有說新興計劃要再另外提出的，「這是史無前例的要求」，政府所有預算一整包去年8月就躺在立法院等著審查；且國防特別條例現在連條例都不給審，擋在程序委員會。

會中先表決范雲提案，在場18人中，贊成8人、反對10人，不通過；接著表決盧縣一提案，在場18人中，贊成10人、反對8人，通過。程序委員會召委、民進黨立委沈發惠表示，將議程草案提報院會處理。（編輯：蘇龍麒）1150113