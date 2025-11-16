即時中心／梁博超報導

藍白再度聯手，14日在立院強行通過國民黨團所提的《財政收支劃分法修正案》，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，引發議論。對此，經濟民主連合痛批，藍白強行修法，就如同子女分家產後，還規定父母給「每一個」子女的零用錢、生活費、學費，都不能少。

「分家產後，還要固定向父母拿零用錢嗎？」經民連在臉書發文指出，去年12月藍白強行惡修《財政收支劃分法》，規定中央政府國稅收入中「營業稅的全部、所得稅的11％、貨物稅的10％」直接分給地方，使明年的中央統籌分配稅款從原先4千多億暴增到近9千億。「這還不包括公式出錯，尚未分配的345億元。」

然而，週五（14日）藍白再度強推《財劃法》第30條惡修，明訂中央給予「各」地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；而計畫型補助款的補助比例，也不得低於過去10年同級縣市的平均值。

經民連將這些概念以「分家產」作為說明。「統籌分配稅款的暴增就是分家產，補助款就是父母給子女的零用錢、生活費、學費。去年底加上昨天的《財劃法》修正，就是子女分家產後，還規定父母給『每一個』子女的零用錢、生活費、學費，都不能少。無論家產拿得多的人（像台北市），或拿得少的人（像屏東縣），都不能少。」

而行政院長卓榮泰也表示：「明年度中央政府總預算，為了釋出4,165億元給地方，已經舉債2,992億（不含特別預算舉債1,008億），現在修惡版又要求明年也要維持目前補助地方的總額5,455億，為此中央必須再舉債2,646億元，總共舉債5,638億，舉債占歲出比率達會高達17.1％，超過公債法上限 15％，破壞財政紀律。」

卓榮泰直指，舉債占歲出比率達會高達17.1％，超過公債法上限15％，「破壞財政紀律」，將導致明年度預計推動的福國利民政策，包括4年1千億治水計畫、長照3.0、0到6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為財劃法修正案掏空中央政府，難以執行。

但經民連認為，卓院長是個性溫溫的人，「『破壞財政紀律』，這句話未免也太雲淡風輕了！」更語帶諷刺表示，依照《公共債務法》第九條規定，中央超額舉債，財政部長應移送懲戒。「別傻了，沒有一個中華民國財政部官員會冒被懲戒、退休金不保的風險，為你民進黨政府超額舉債的啦！」

經民連更警告，當國際信評機構發現台灣政府瀕臨舉債上限，不僅政府公債的信用評等會被調降，也將連帶影響台灣企業在國際市場上融資的成本與難易程度。「正告傅崐萁與中國國民黨人，你們捅了馬蜂窩，懸崖勒馬，好自為之！奉勸卓院長，對付流氓，溫良恭儉讓，不是明智的選擇。」

原文出處：快新聞／藍白再度修惡財劃法！經民連轟：如同子女分家產後還向父母討零用錢

