藍白再度封殺中央政府總預算及國防特別條例 TPass若斷炊波及上百萬通勤族

在野黨持續杯葛總預算，各界擔憂TPass將斷炊，上百萬通勤族恐受害。（攝影／胡智凱）

立法院程序委員會本（6）日召開2026年首場會議，不過針對延宕至今仍未審議的今年度中央政府總預算，藍白兩黨仍未列案排入議事日程草案，而針對民進黨列案希望排審中央政府總預算、政院版財劃法、國防特別預算條例，藍白兩黨仍舊挾人數優勢予以封殺。

陳培瑜：總預算沒過將影響長照新興計畫

立法院民進黨團本日持續列案希望排審中央政府總預算、政院版財劃法、國防特別預算條例，黨團書記長陳培瑜於程序委員會發言表示，民進黨團已經提案非常多次希望審查中央政府總預算，但是藍白在外面用假消息造謠，謠稱總預算沒過也沒關係，「事實上，新興計劃在總預算沒有討論的情況下，主計長之前有說過，大約有3千億元的新興計劃預算是不能動的」。

陳培瑜接著對程序委員會現場的國民黨衛環委員喊話：「你們在衛環委員會中一直要福利，一直要中央補助預算，但是政府編列長照預算1100億元，當中關於縮短出院準備期、租借科技輔具、機構長照補助從12萬提高到18萬...等，通通都會受到影響。」

陳培瑜接著向全民喊話：「是誰擋的？是誰不照顧長輩？以上這些計畫都是藍白擋下來的，都是藍白阻撓不發給台灣人民的，無法實現這些長照計畫就是國民黨跟民眾黨害的！」

藍白挾人數優勢再度封殺民進黨議程草案

除了前述預算及法規提案之外，立法院民進黨團本日亦提案增列「譴責中國軍演決議文」。決議文載明，中國無視區域責任與國際規範，恣意發動針對我國之軍事演習...意圖以暴力、脅迫手段單方面破壞台海及印太區域和平穩定的現狀...提案請院會作成決議，針對中國在我國周邊發動針對性軍事演習...表達最嚴厲的譴責，並要求中國立即停止對我國威脅挑釁，切勿誤判情勢，意圖以武力改變現狀。

程序委員會進行表決時，針對國民黨提出不含前述民進黨提案的議事日程草案，贊成與反對原本各為9票平手，在此情況下，國民黨籍委員會召委翁曉玲遂加入表決贊成，因此最終以10比9通過國民黨提案，而民進黨提案則遭到封殺。

國防特別預算條例第6度遭封殺

民進黨本日議程提案再度失利，其中國防特別預算條例已是第6次在程序委員會遭到封殺。日前美國在台協會駐台處長谷立言就曾說明，台灣對國防支出影響世界的和平與安全，對美國更是有切身的利害關係；美方反對以武力或脅迫方式改變現狀，且「台灣關係法」要求美國維持台灣嚇阻能力，如果台灣不投資自身防衛能力，美國要做到這點會非常困難。

谷立言強調，備戰是確保和平的最佳方式，就美國角度來看，理想終局是兩岸透過對話尋求雙方可接受的解決方案，但前提是台灣必須具備可信賴的防衛能力，脆弱的台灣不會創造出有利於對話的條件，只會招來更多脅迫與威脅，「和平與對話」必須和「嚇阻」一起存在。

TPass將斷炊，台北市民代急喊話

對於今年度總預算遲未審議，首當其衝是TPass月票優惠，料將於第一季斷炊，對北北基桃上百萬通勤族影響巨大。對此，台北市立委吳思瑤表示， TPass 攸關全台灣98萬通勤族的權益，其中台北市的通勤族絕對是斷炊影響最大的一個族群。

吳思瑤喊話台北市長蔣萬安，要解決TPass的問題，最快最好的方法就是他拿起電話，遊說動員國民黨的自家立委，只要能夠發揮他的影響力，請國民黨的立委支持讓總預算付委審查，就可以獲得解套。

台北市議會民進黨團幹事長顏若芳也喊話，稱蔣萬安身為台北市大家長，不思向黨籍立委爭取預算，反而試圖轉移焦點、卸責給中央，無疑是把市民權益當成政治攻防籌碼。

顏若芳並強調，源頭的中央總預算被藍白聯手卡在立法院，且若中央補助無法到位，台北市議會現在審查台北市預算也根本是「審心酸的」，屆時不僅TPass受害，連帶北市各項重大建設與預算都將面臨無米之炊的窘境。

