即時中心／徐子為報導



國民黨、民眾黨今（9）日在立法院程序委員會再度聯手封殺國防特別預算，阻擋台灣強化防衛戰力。對此，民進黨發言人韓瑩痛批，北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，儘管鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路。





韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。



韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／藍白再度封殺國防特別預算 民進黨：賣台可以、保台不行？

更多民視新聞報導

黃國昌姻親「L姓表弟」被爆用現金存入凱思帳戶 律師：狗仔人頭防火牆將倒

新北刑大副隊長疑涉洩密、被檢調帶走約談 住處也遭搜索

台籍詐騙犯873人全送中國受審 柬埔寨竟「這麼」說

