藍白再度封殺總預算及國防特別條例 總統彈劾案確認議程

立法院程序委員會今(13)日開會，在野黨再度主張行政院未編列軍人加薪預算為由，挾人數優勢再次封殺今年度中央政府總預算以及新台幣1.25兆「國防特別條例」，因此無法排入院會議程。另外，藍白黨團都啟動彈劾賴清德總統相關程序，程序委員會也確定21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明備詢。

立法院程序委員會13日開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，再度否決行政院所提今年度中央政府總預算、新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及《財政收支劃分法》草案列入立法院會報告事項議程，相關法案因此無法付委審查。

民進黨立委范雲指出，今年是史上首度新一年總預算仍未付委審查，甚至預算「連一頁都沒有開」，質疑在野黨忙於處理黨產、代理孕母等爭議性法案，卻阻擋總預算與國防預算推進。她說：『(原音)總預算到現在還沒有付委，連一頁都沒有開啟，藍白在忙什麼，我們看到他們在忙著想要私吞4百億的國家財產來洗白黨產，還忙著推根本沒有準備好，也沒有足夠的條文支撐的，很多人認為傷害女性跟兒童權益的代理孕母，還有想要透過沒有能夠保障台灣土地正義的許多的法條。』

國民黨立委羅智強則主張，國民黨與民眾黨已就新增計畫與急迫性民生預算展開會商，將依預算法規定彙整專案，其中包括老舊校舍整建、長照、TPASS、生育補助等民生項目，不過他也指出，行政院可以自行提出新興計畫預算動支的提案。他說：『(原音)他也知道新增計畫，行政院可以提案請立法院同意後動支，即便總預算沒有審完，做了嗎？沒有啊，擺爛啊，如果行政院提了立法院同意了，今天民進黨有什麼辦法在台面上繼續造謠，然後繼續推卸責任、繼續擺爛。』

另外，國民黨團及民眾黨團去年底啟動彈劾賴清德總統相關程序，立法院程序委員會討論對賴清德總統彈劾案議程，民進黨團雖然提出異議，但仍不敵藍白人數優勢，最後藍白以10票勝民進黨8票，確定21、22日舉行本會期第三次全院委員會，並邀請賴清德說明備詢。

根據議程草案，若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘，名單於20日中午12時前送交議事處彙整。