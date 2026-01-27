藍白再度封殺總預算及國防軍購 綠委憂台美關稅協議也同遭杯葛：恐調回25％

藍白在野黨持續杯葛政府施政，民進黨立委林楚茵擔憂，若台美關稅協議也遭杯葛，關稅恐從15%上調至25%。（圖片來源／林楚茵粉專）

藍白在野黨持續杯葛政府施政，本（27）日乃立法院本會期最後一次程序委員會，行政院總預算及國防特別預算條例再度嘗試闖關，然而藍白挾人數優勢，最終以10比8再次予以封殺。

對於藍白在野黨的持續杯葛，不只是總預算及國防軍購，民進黨立委林楚茵預警，藍白放話要嚴格審議台美關稅協議，「實際就是要假借監督名義杯葛」，恐害台灣如同韓國被提高關稅為25%。

羅美玲痛批在野黨「極其可恥」

民進黨立委羅美玲本日於程序委員會發言指出，今天本會期最後一次程序委員會，卻是再度空轉，導致總預算持續卡關，攸關國安的1.25兆元、為期8年的國防特別條例也遭到擱置。她表示，面對中國日益升高的武力威脅，強化防衛與不對稱戰力具有高度急迫性，但卻一再被政治操作阻撓。



羅美玲表示，王定宇委員上週已召開國防特別條例的機密說明會，113名立委皆可出席，卻只有少數人到場。她批評，部分未出席的立委事後卻對外聲稱「空白授權」、「付委就是要付錢」，刻意誤導社會。她強調，付委只是進入實質審查程序，若對內容不滿，本就可在委員會內提出討論，而非散布不專業說法。



羅美玲也點名民眾黨，質疑黃國昌返台後自稱提出「民眾黨版本」，但記者會未見任何軍事專家背書，版本內容更出現錯誤與拼貼痕跡，民眾黨前主席柯文哲竟然還提到要用「人工生殖法」來交換國防預算，形同「用女性子宮換取國家預算」這像話嗎？這到底是怎麼一回事？民眾黨究竟在做什麼？。

羅美玲強調，1.25兆元的國防軍購是行政部門歷經一年與美方軍事專家反覆討論後形成，若對版本有疑慮，應回到制度內審查。

綠委：國民黨杯葛軍購以換取國共論壇

羅美玲也提到，媒體稱國共論壇因為國民黨不夠努力就推遲，但只要今天擋滿10次軍購，就會宣布下星期四在北京進行智庫交流，「今天藍白兩黨是不是擋滿10次，等下就知道了，國家安全竟然可以如此交換、被犧牲，真的非常可恥」。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱本日也說，從媒體報導與政壇傳言來看，國民黨確實相當在意即將舉辦的國共論壇，甚至盛傳下週將赴北京「慶功」，而前提正是要在週五擋下軍購特別條例。

立法院民進黨團書記長陳培瑜也痛批，藍白兩黨目前的作為，就是「左手賣台、右手親中」。她表示，藍白現在爭搶的，其實是一張名為「國共論壇主導權」的門票，而這張門票的背後，卻是以阻擋軍購、犧牲國家安全作為交換。

果不其然，國民黨本日證實，將由副主席蕭旭岑帶隊，於2月2日至4日到中國進行「智庫交流」，國民黨智庫將由副董事長李鴻源出席，中共國台辦主任宋濤也會出席。

翁曉玲稱照顧官兵，羅美玲曝實情：連修繕營舍都被擋

對於杯葛中央政府總預算，國民黨立委翁曉玲發言指出，是因為民進黨政府未依照國民黨修法給軍人加薪。對此，羅美玲也在最後一輪發言中予以回應，痛斥國民黨的說法是「鬼打牆」。

羅美玲表示，國民黨不要一直在鬼打牆，說什麼要照顧軍人，其實軍人加薪民進黨政府9年以來已經加了4次，去年初也才加薪而已，反觀國民黨馬英九執政卻是8年才加一次薪。

羅美玲強調，國民黨杯葛今年度總預算，其中有很多新興計劃確實會因此沒有辦法推進，包括軍備沒有辦法順利來建設之外，甚至連F-16機隊的訓練，老舊營舍的翻修等都被擱置。

羅美玲痛批，藍白口口聲聲說要照顧軍人，但卻又一再阻撓，不讓軍人的訓練、裝備、營社更加完善，「這是哪門子的照顧官兵？」

林楚茵曝在野黨擬杯葛台美關稅：恐被調回25%

另針對在野黨可能也阻撓台美關稅協議，民進黨立委林楚茵表示，美國總統川普今天宣布，因為「韓國國會」拖太久未完成審查美韓關稅協議，要將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅從15%提高到25%。

林楚茵表示，台美關稅談判底定15%後，產業界都肯定談判成果，藍白卻開始造謠、放話要嚴格審議，「實際就是要假借監督名義杯葛」，因為他們根本不用否決，只要不排案、不討論，協議就無法生效。

林楚茵向國人喊話：屆時若藍白多數的國會惡意拖延，害得台美關稅調回25%，那麼不是民進黨談不好，而是藍白在擋路！

(原始連結)





