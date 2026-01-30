藍白再度封殺院版1.25兆國防特別預算 民眾黨團自提版本付委審查

藍白今天（30日）在立法院會上再度封殺院版1.25兆國防特別預算，並將民眾黨自提版本的軍購特別條例付委審查。（圖／李智為攝）

今天（30日）為立法院本會期最後一天，行政院先前提出的1.25兆國防特別預算仍遭藍白狹人數優勢，以48：60票封殺。藍白同時也在院會上通過民眾黨團提議的報告事項議程，讓民眾黨團自提版本的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案順利付委。

今年度總預算和1.25兆國防特別預算先前已數度遭藍白聯手封殺，遲遲無法付委審查。民進黨團今天一早率先到議場遞案，但經過表決，最終仍遭藍白立委聯手阻擋，以48：60票否決，在場的民進黨立委們也在議場內高舉牌子怒喊，「我要審預算！」

此外，民眾黨團先前提出的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，軍購規模新台幣4千億元，最終則在藍白狹人數優勢下順利付委審查。

民眾黨團總召黃國昌說，他要提醒民進黨團，立法院會上週已經通過決議，總統賴清德必須針對軍購案到立法院報告，在總統還沒有報告前，民進黨團就把行政院版本列入報告事項，恐怕不是很妥當。

民進黨團幹事長鍾佳濱則說，民進黨團相當尊重在野黨所提的軍購特別條例版本，歡迎其他的版本一起來比較，並沒有反對一起付委審查，對於在野黨仍一意孤行，他感到相當遺憾，沒想到藍白在立院會期最後一天繼續封殺政院版軍特別條例。



