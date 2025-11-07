政治中心／綜合報導

立法院七號再度針對NCC人事同意案進行投票，針對被提名的四位人選，藍白立委聯手封殺，最終以60張不同意票NCC人事案再遭否決，對此行政院長卓榮泰表示，感到相當遺憾，別說行政院沒有遞出橄欖枝，整個橄欖園都遞出一半了，可惜藍白仍讓黨意凌駕一切。

立法院長韓國瑜：「蔣榮先同意票50張，不同意票60張，無效票0張。」

立法院再度針對NCC人事同意權，進行投票表決，4位被提名人選，再度遭到藍白聯手封殺。

行政院長卓榮泰vs.立委（民）郭昱晴：「結果是黨意凌駕一切，如果這樣的結果讓我們看到，只有在野黨人選才會被通過，完全沒有誠信完全沒有合作基礎，我非常非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應，這個是讓我們重新思考未來合作模式。」





藍白再度封殺NCC人事案 卓榮泰：已遞出半個橄欖園

國民黨及民眾黨再度聯手封殺NCC人事案。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰話說得很重，畢竟這次被提名的四位人選中，除了東吳大學法學院特聘教授程明修，是國民黨籍，其餘三人皆是無黨籍，卻照樣過不了，算一算，從去年八月NCC委員從缺至今，延宕已經超過一年，缺額仍未補齊。

民進黨團書記長陳培瑜：「不意外但是我們非常遺憾，而且我認為就算未來再有，一次、三次、五次、十次的提名，可能都是這個結果，除非所有的人選，全部都是只有支持藍白，要有明顯的政黨意識，可能甚至公開支持公開藍白，才有可能通過提名，我們當然不希望這樣的情況真的上演。」

NCC人事案遭在野黨否決，不少部內業務無法推行，但起碼有件令人鬆口氣的事，那就是台灣豬肉禁運禁宰措施總算解禁，民進黨團一早在議場前，吃起爌肉飯、滷肉飯。

豬肉禁運禁宰措施解禁民進黨團在議場前吃豬肉。（圖／民視新聞）

豬肉禁運禁宰措施解禁民進黨團在議場前吃豬肉。（圖／民視新聞）

民進黨立院黨團：「今天早上幹事長在我們黨團群組，第一個發文就是，今天黨團的早餐是豬肉早餐，然後大家就一陣歡呼這樣，早午餐啦早午餐，這個吃了中午可以少吃一點。」

朝野對於NCC人事案持續攻防，但起碼現階段吃豬肉挺台灣，成為各黨唯一共識。

