藍白再度封殺NCC人事案 綠委無奈：誰破壞制度一目了然

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院今（7）早舉行國家通訊委員會（NCC）人事同意權案投票，針對行政院提名的4位新任委員，藍白立委均投下不同意票，以人數輾壓綠營同意票數，再次封殺NCC人事案。對此，民進黨立委陳培瑜痛批，行政院提名學者就被藍白說魁儡，提業界就又會被罵酬庸，話都給他們講就好了，反正他們的目的不是接督，而是卡人。

立法院今（7）早舉行國家通訊委員會（NCC）人事同意權案投票。（國會頻道）

NCC4名委員去年8月1日卸任後，職務懸缺至今，不少部內業務無法推行，行政院今年7月再次向立法院提出審查名單，預計提名蔣榮先為主委、程明修為副主委，以及黃葳威、羅慧雯擔任主委，今日上午在立法院投票。

廣告 廣告

投票細節，今天共有110位立委投票，綠委范雲、藍委游灝、白委林憶君缺席。其中，4位被提名者都獲得50張同意票、60張不同意票，因未獲全體立委2分之1同意票，NCC人事案再次遭否決。

陳培瑜透過臉書表示，這樣的結果，實在令人遺憾。NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻。目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等 10 項業務全數停擺，嚴重影響整體媒體環境的正常運作。「NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄。」

對於藍白一早就決議要全數封殺，黃國昌還酸卓榮泰「提一堆學界小白兔當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？」陳培瑜痛批，行政院提名學者人士就被說是魁儡，如果提了業界又會被罵酬庸，話都給藍白講就好了，反正他們的目的不是接督，而是卡人，誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然。

更多FTNN新聞網報導

NCC四委員被提名人藍白齊封殺 羅智強建議民進黨可邀在野推薦人選

黃國昌再轟卓榮泰欺騙國會 民眾黨團對NCC4位被提名人全投不同意

鄭麗文喊2026新北一定藍！黃國昌回應：沒說非誰不可 拒絕綠營壟斷

